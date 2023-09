La partnership tra PWC e Google Cloud: trasformare il vero viaggio nel cloud in realtà

PricewaterhouseCoopers (PWC) LLP ha collaborato con Google Cloud per offrire ai clienti un percorso cloud trasformativo. La partnership mira ad andare oltre il tradizionale modello lift-and-shift di migrazione al cloud, concentrandosi sullo sviluppo di applicazioni avanzate. Scott Petry, partner per i servizi di consulenza e responsabile della pratica di ingegneria del cloud presso PWC Canada, ha sottolineato l'importanza di creare applicazioni che migliorino i processi aziendali e migliorino le esperienze dei clienti.

La collaborazione di PWC con Google si basa sulla convinzione che la tecnologia di Google offra soluzioni di prim'ordine per fornire i risultati desiderati ai clienti. In qualità di società di consulenza, PWC sta espandendo la propria attenzione al cloud per fornire risultati aziendali basati sui dati. Kyle Bassett, partner e responsabile della pratica cloud presso PWC Canada, evidenzia l'interconnessione tra cloud e dati, affermando che entrambi sono essenziali per progetti di successo.

Per garantire i migliori risultati, PWC sottolinea l’importanza di buoni principi sui dati e modelli di governance nel percorso verso il cloud. Combinando la propria esperienza di consulenza con tecnologie cloud avanzate, PWC mira a fornire ai clienti un maggiore valore aziendale e percorsi di trasformazione.

PWC ha sviluppato una suite completa di servizi dati, tra cui strategia dei dati, governance dei dati e ingegneria dei dati. Questo impegno nel risolvere i problemi aziendali utilizzando l'ingegneria ha portato a un cambiamento culturale all'interno dell'azienda, con l'obiettivo di costruire una forte cultura ingegneristica per soddisfare le richieste dei clienti.

La partnership tra PWC e Google Cloud significa uno spostamento verso un approccio più olistico al viaggio nel cloud, in cui l’attenzione non è solo sulla migrazione ma sullo sfruttamento dei vantaggi del mondo del cloud e dei dati. Utilizzando la tecnologia e l'esperienza di Google, PWC mira a fornire un reale valore aziendale ai propri clienti e a risolvere le loro sfide uniche con soluzioni innovative.

Fonte:

– https://siliconangle.com/2021/10/20/true-cloud-journey-pwc-google-cloud-open-new-engineering-frontiers-googlecloudnext/