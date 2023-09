La Porsche 2023 Carrera T del 911: il sogno di un purista

By

La Porsche 2023 Carrera T del 911 ha impressionato gli appassionati di auto con il suo telaio brillante, lo sterzo preciso e la mancanza di gonfiore. Questo modello, disponibile nello splendido colore Gulf Blue, è il sogno di ogni purista in quanto combina caratteristiche orientate alle prestazioni con misure di risparmio di peso.

Una delle caratteristiche distintive della Carrera T è il sistema di sospensioni attive PASM con regolazione sportiva, che offre un'esperienza di guida dinamica. Inoltre, il differenziale posteriore a slittamento limitato con torque vectoring e il sistema di scarico sportivo attivo sono di serie, migliorando ulteriormente le capacità prestazionali dell'auto.

All'interno dell'abitacolo, la Carrera T offre un design pratico, anche se gli sforzi di riduzione del peso hanno reso l'interno leggermente più rumoroso. Nell'ambito delle misure di riduzione del peso, il sedile posteriore è stato eliminato, ma può essere aggiunto gratuitamente per chi necessita di posti a sedere extra.

La Carrera T è dotata di serie di un cambio manuale a sette marce, ma come optional è disponibile un cambio automatico PDK a otto marce. Con queste opzioni di propulsione, la Carrera T offre prestazioni impressionanti, con un tempo di accelerazione da 0 a 60 mph di 4.3 secondi con il cambio manuale e 3.8 secondi con il PDK.

Nonostante le sue capacità prestazionali, la Carrera T è progettata per essere un'auto sportiva per tutti i giorni. Offre un'esperienza di guida più comoda e pratica rispetto ad altre varianti della 911. Ciò significa che è più probabile che i proprietari si godano la loro Carrera T regolarmente, piuttosto che tenerla riposta in un garage.

In conclusione, la Porsche 2023 Carrera T del 911 è un modello speciale che si rivolge ai puristi che cercano precisione, prestazioni e un'esperienza di guida vivace. Con le sue caratteristiche impressionanti e il design sorprendente, la Carrera T farà sicuramente girare la testa sia sulla strada che in pista.

Fonte:

– Porsche Cars Nord America, Inc.