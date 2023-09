La stampa personalizzata Tetra Pak rivoluziona il confezionamento in cartone per bevande

Tetra Pak ha recentemente presentato la sua ultima innovazione, Tetra PakR Custom Printing, al PACK EXPO di Las Vegas. Questa nuova iniziativa offre ai marchi una soluzione all’avanguardia, conveniente e personalizzabile per la stampa su cartoni per bevande a base cartacea. L'azienda ha inoltre annunciato una collaborazione con Flow Beverage Corp., un'azienda di bevande focalizzata sulla salute e il benessere con sede a Toronto, per creare imballaggi personalizzati per la sua acqua di sorgente alcalina.

Uno degli sviluppi più interessanti presentati all'evento è stata l'installazione di una stampante digitale Koenig & Bauer RotaJET 168 a tutta larghezza presso lo stabilimento Tetra Pak di Denton, Texas. Questa stampante all'avanguardia vanta una velocità della bobina di 135 m/min e una larghezza della bobina da 840 a 1680 mm, offrendo maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione con codici QR dinamici sulla confezione e vari design all'interno dello stesso ordine .

I vantaggi di Tetra Pak Custom Printing non si limitano ai miglioramenti estetici. Questa tecnologia di stampa digitale consente lotti più piccoli e personalizzati, rendendola ideale per marchi di alimenti e bevande di tutte le dimensioni. Inoltre, l'imballaggio può essere integrato con applicazioni di imballaggio collegate utilizzando codici e design univoci.

Flow Beverage Corp., nota per la sua presenza nei negozi al dettaglio in Canada e negli Stati Uniti, prevede di utilizzare l'imballaggio personalizzato nella sua partnership con Live Nation Entertainment. Incorporando design su misura sui cartoni Tetra Pak, Flow mira a trarre vantaggio dalle tendenze dei consumatori e migliorare la presenza del proprio marchio nelle sedi di Live Nation Canada.

Pedro Goncalves, vicepresidente marketing di Tetra Pak USA e Canada, ha sottolineato l'importanza di attivare rapidamente le attività di marketing nel mondo frenetico di oggi. Ha espresso orgoglio nel collaborare con Flow e nel portare i loro design innovativi ai partecipanti ai concerti mentre lasciano i loro spettacoli preferiti questo autunno.

Secondo Nicholas Reichenbach, fondatore e CEO di Flow, Tetra Pak Custom Printing non solo migliora il design dei propri cartoni, ma presenta anche nuove possibilità pubblicitarie. Ritiene che il mezzo la dice lunga sul loro impegno per la qualità, la sostenibilità e le esperienze memorabili e anticipa ulteriori partnership che esprimano il loro marchio e i valori di sostenibilità sulla confezione.

Nel complesso, Tetra Pak Custom Printing rivoluziona l'imballaggio in cartone per bevande offrendo ai marchi l'opportunità di mostrare la propria identità e connettersi con i consumatori in modo dinamico ed ecologico.

