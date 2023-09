TerraMaster rilascia l'app TNAS Mobile 3 per una facile gestione dello storage

TerraMaster, un marchio professionale specializzato in prodotti di archiviazione innovativi, ha lanciato l'applicazione TNAS Mobile 3. Questa potente app consente agli utenti di eseguire comodamente il backup di foto e video dai propri telefoni cellulari, accedere in remoto ai file, riprodurre contenuti multimediali e gestire i dispositivi TerraMaster NAS. Sia che gli utenti richiedano l'accesso a file aziendali importanti mentre sono in movimento o desiderino condividere foto personali con familiari e amici, TNAS Mobile 3 è progettato per soddisfare le loro esigenze.

Le caratteristiche principali di TNAS Mobile 3 includono un design dell'interfaccia utente all-in-one e intuitivo che fornisce agli utenti una chiara panoramica dello stato del sistema NAS, dell'utilizzo dello spazio di archiviazione e dei dispositivi collegati. L'app consente il backup sia automatico che manuale di foto e video dall'album del cellulare al dispositivo TNAS, liberando prezioso spazio di archiviazione. Inoltre, le funzioni di ordinamento e recupero automatico consentono un accesso comodo e rapido ai file.

TNAS Mobile 3 offre inoltre streaming multimediale continuo direttamente dal TerraMaster NAS ai dispositivi mobili, garantendo la disponibilità on-demand di musica, video e foto. Gli utenti possono usufruire di un accesso remoto sicuro e conveniente a file, foto, video e documenti archiviati su TerraMaster NAS da qualsiasi parte del mondo, senza la necessità di complicate configurazioni di rete o impostazioni VPN.

Con TNAS Mobile 3, l'organizzazione e la gestione dei file sul TNAS è semplificata con funzioni quali caricamento, download e condivisione dei file. Gli utenti possono collaborare con colleghi o condividere ricordi con amici e familiari senza fare affidamento su servizi di terze parti. L'app dà inoltre priorità alla sicurezza dei dati, con una chiave segreta personalizzata e un livello di crittografia hardware AES 256 per proteggere i dati sensibili.

Inoltre, TNAS Mobile 3 migliora la sicurezza con la verifica secondaria OTP (one-time password), che può essere abilitata tramite la gestione degli utenti TNAS. Questa funzionalità genera un OTP dinamico per la verifica dell'accesso secondario, fornendo un ulteriore livello di protezione contro il cracking delle password.

TNAS Mobile 3 è ora disponibile per il download sia su Google Play Store che su Apple App Store, offrendo agli utenti uno strumento efficiente per gestire i propri sistemi NAS TerraMaster. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web TerraMaster.

Fonte:

– TerraMaster: Comunicato stampa – TerraMaster rilascia la nuova app TNAS Mobile 3 (2023)