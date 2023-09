L’importanza della raccolta fondi telefonica nell’era digitale

La raccolta fondi telefonica è da tempo uno strumento vitale per le organizzazioni no-profit, poiché consente loro di entrare in contatto con potenziali sostenitori, donatori e volontari. Nonostante l’emergere di nuove tecnologie di comunicazione, come la messaggistica e le videoconferenze, il telefono continua a svolgere un ruolo cruciale nelle vendite, nel servizio clienti, nelle comunicazioni interne e nelle attività di raccolta fondi.

La raccolta fondi è la linfa vitale delle organizzazioni no-profit, poiché consente loro di continuare il loro importante lavoro nella società. Il telefono offre un approccio più personale e umano alla raccolta fondi, aiutando a costruire connessioni tra gli individui e la causa. Tuttavia, la continua crisi del costo della vita e la crescente domanda di servizi hanno costretto gli enti di beneficenza a esplorare soluzioni innovative.

Con l’aumento del COVID-19, la raccolta fondi telefonica ha registrato un incremento poiché sempre più persone hanno avuto il tempo e la volontà di impegnarsi in conversazioni telefoniche durante il lockdown. Anche se molti sono tornati al lavoro pre-pandemia, la raccolta fondi telefonica rimane parte integrante del lavoro degli enti di beneficenza e delle organizzazioni no-profit. Infatti, due terzi dei raccoglitori di fondi prevedono di aumentare l'uso del telefono per la gestione dei tifosi nel prossimo anno.

Per adattarsi al futuro digitale, gli enti di beneficenza possono rivolgersi a strumenti di comunicazione basati sul cloud. Queste soluzioni software, come i sistemi telefonici Voice over Internet Protocol (VoIP), offrono flessibilità e funzionalità avanzate rispetto ai tradizionali telefoni da ufficio. Gli strumenti basati su cloud consentono il lavoro remoto, la registrazione delle chiamate, le trascrizioni istantanee, l'analisi dettagliata e l'integrazione con altri sistemi, rendendo più semplice per gli enti di beneficenza la gestione e l'archiviazione di informazioni importanti.

L’imminente spegnimento dei tradizionali servizi di rete fissa entro il 2025 sottolinea ulteriormente la necessità che gli enti di beneficenza aggiornino i propri sistemi telefonici. Lo spegnimento avrà impatto su vari dispositivi che funzionano su cablaggio PSTN in rame. Gli strumenti di comunicazione basati su cloud come i telefoni VoIP forniscono un’alternativa affidabile. Tuttavia, gli enti di beneficenza devono pianificare e effettuare la transizione in anticipo per evitare interruzioni del loro lavoro.

Quando si sceglie un sistema telefonico alternativo, gli enti di beneficenza dovrebbero considerare fattori quali costi, vantaggi dell'aggiornamento, formazione e soddisfazione delle esigenze attuali e future. Ogni chiamata fatta e ricevuta è fondamentale per un ente di beneficenza, sia che si tratti di aumentare le donazioni o fornire sostegno.

La raccolta fondi telefonica è destinata a durare, ma è importante che gli enti di beneficenza abbraccino la trasformazione digitale. Anche se l’innovazione digitale potrebbe non essere una priorità assoluta rispetto alle imprese commerciali, è essenziale che gli enti di beneficenza la prendano in considerazione per continuare il loro lavoro di grande impatto per la società in futuro.

Fonte: Chartered Institute of Fundraising, National Business Communications

Articoli consigliati dall'editore:

– Il ruolo della tecnologia nella raccolta fondi moderna

– Come la comunicazione basata sul cloud migliora le operazioni no-profit

– Prepararsi allo spegnimento della rete PSTN: cosa devono sapere gli enti di beneficenza