Tecno lancia Spark 10 Pro Moon Explorer Edition per celebrare la missione indiana Chandrayan-3

Tecno, un popolare marchio di smartphone, ha recentemente lanciato una versione speciale del suo smartphone Spark 10 Pro in India. Soprannominato “Moon Explorer Edition”, questo dispositivo unico è progettato per celebrare il successo della missione indiana Chandrayan-3 Moon. Diamo uno sguardo più da vicino alle interessanti funzionalità di questo nuovo smartphone.

Il Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition sfoggia un design elegante e moderno. Il retro in vetro, con una finitura liscia simile alla sabbia, gli conferisce un aspetto e una sensazione premium. Il retro del telefono è diviso in due sezioni, con la parte superiore bianca e il resto nero. Sono presenti strisce diagonali sulla sezione nera, che aggiungono un tocco di eleganza al design complessivo. A differenza di altri telefoni, questa edizione non ha la sporgenza della fotocamera. Presenta una forma quadrata e uno scanner di impronte digitali sul lato.

In termini di specifiche, il Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition vanta un display FHD+ da 6.1 pollici con una frequenza di aggiornamento uniforme di 90Hz. Il foro allineato centralmente ospita una fotocamera frontale da 32 MP per catturare selfie straordinari. Sul retro è presente un sensore primario da 50 MP, accompagnato da un obiettivo AI, per catturare immagini di alta qualità. Sotto il cofano, lo smartphone è alimentato dal robusto SoC Helio G88, che offre prestazioni potenti. Viene fornito con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo un'ampia capacità di archiviazione. Il dispositivo è inoltre dotato di una grande batteria da 5,000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 18 W.

Se sei interessato al Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, puoi preordinarlo a partire dal 7 settembre 2023. La data di uscita ufficiale è fissata per il 15 settembre 2023. Il telefono ha un prezzo di Rs.11,999, rendendolo un'opzione interessante per gli appassionati di smartphone.

Questo smartphone in edizione speciale di Tecno è un ottimo modo per commemorare il successo della missione lunare dell'India. Con il suo design elegante e le sue caratteristiche impressionanti, promette di offrire un'esperienza utente piacevole. Che tu sia un fan dell'esplorazione spaziale o semplicemente abbia bisogno di un nuovo smartphone, vale sicuramente la pena considerare il Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.

– [1] Definizioni: il SoC Helio G88 si riferisce al System-on-a-Chip utilizzato nel Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. È un potente processore progettato per gli smartphone.