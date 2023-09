L'anno tecnologico prende il via con l'evento Apple e la conferenza Dreamforce

La seconda settimana di settembre segna l'inizio di un nuovo anno tecnologico, con eventi importanti come l'evento iPhone di Apple e la conferenza Dreamforce di Salesforce che danno il tono al settore. Questi eventi segnano anche l’inizio della stagione delle conferenze tecnologiche, con spettacoli in programma per Meta Platforms, Microsoft e Oracle.

Un evento molto atteso è l'offerta pubblica iniziale di Arm Holdings, che dovrebbe valutare il progettista di chip tra i 50 ei 54.5 miliardi di dollari. Questa IPO, insieme alla prevista offerta pubblica della startup di consegna Instacart, potrebbe rilanciare il mercato IPO tecnologico dormiente. La posta in gioco è alta quest’anno, poiché le battaglie legali, le condizioni macroeconomiche, la guerra commerciale con la Cina e le sfide normative hanno sollevato preoccupazioni.

Gli eventi della settimana evidenziano sia le opportunità che i problemi del settore tecnologico. L'IPO di Arm mette in mostra la forza della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, mentre il caso Google-DoJ solleva preoccupazioni sul potere esercitato da alcune aziende. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Google abbia sfruttato illegalmente gli accordi con i produttori di telefoni e browser Internet per monopolizzare il mercato dei motori di ricerca.

Nel frattempo, un comitato del Senato si sta riunindo per discutere l’uso responsabile dell’IA e si sta elaborando una legislazione bipartisan per regolamentare l’IA. Anche i giganti della tecnologia come Apple e Salesforce non sono immuni dalle sfide, con Apple che deve affrontare problemi di entrate e vendite e Salesforce che sta valutando la possibilità di trasferire Dreamforce a causa delle preoccupazioni sull’uso di droga e sui senzatetto a San Francisco.

La principale preoccupazione che incombe sul panorama tecnologico è l’intelligenza artificiale. La natura a porte chiuse delle discussioni e il potenziale di cattura normativa da parte degli attori dominanti del settore sollevano interrogativi sull’equità delle normative. Tuttavia, il coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia aggiunge serietà alla questione.

Nel complesso, questa settimana tecnologica ricca di sorprese pone le basi per il settore tecnologico nel prossimo anno, con un mix di opportunità, sfide e preoccupazioni normative.

