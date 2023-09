Dying Light 2 introduce i punti DL in valuta premium per gli acquisti in-game

Nell'aggiornamento più recente di Dying Light 2, l'attesissimo seguito del popolare gioco Dying Light, è stata introdotta una nuova valuta di gioco premium chiamata Punti DL. I giocatori ora possono utilizzare questi punti per acquistare pacchetti di skin senza dover abbandonare il gioco.

Sebbene l'originale Dying Light prevedesse anche microtransazioni, queste venivano effettuate attraverso i negozi specifici dei proprietari della piattaforma, come Sony o Valve. Techland, lo sviluppatore di Dying Light 2, ha affermato che l'utilizzo dei punti DL come valuta esclusiva per gli acquisti in-game "rende le nostre vite più facili". Questa mossa elimina anche la necessità di creare pacchetti separati per i negozi della piattaforma.

Attualmente, i giocatori hanno la possibilità di spendere soldi reali per acquisire pacchetti DL Point dagli store PlayStation e Xbox. Tuttavia, Techland ha annunciato che una volta implementati completamente i punti DL, i bundle verranno rimossi dal PlayStation Store.

Sono state sollevate domande sulla tempistica di questa introduzione di DL Points e sulla recente acquisizione di azioni di maggioranza di Techland da parte del colosso tecnologico Tencent. Techland ha chiarito che i due eventi non sono collegati e che l'implementazione dei DL Points è stata ritardata a causa dei tempi di produzione richiesti.

Con i punti DL, i giocatori ora hanno un modo comodo e semplice per effettuare acquisti in-game senza dover lasciare il mondo coinvolgente di Dying Light 2. Questo nuovo sistema di valuta premium offre ai giocatori l'opportunità di acquisire pacchetti di skin a un prezzo migliore, migliorando il loro esperienza di gioco complessiva.

