Evie Networks espande la partnership con Dan Murphy's per installare più stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Evie Networks, una società specializzata in caricabatterie pubblici per veicoli elettrici, ha annunciato una partnership estesa con Dan Murphy's per installare ulteriori stazioni di ricarica nei loro negozi. Cinque stazioni di ricarica sono già state installate nei negozi di Dan Murphy in tutta l'Australia, con una sesta stazione prevista a Broadmeadows, Victoria.

Questa partnership rappresenta un passo positivo verso il miglioramento dell’accessibilità alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Espandendo la rete di stazioni di ricarica nei negozi Dan Murphy, più proprietari di veicoli elettrici avranno un comodo accesso alle strutture di ricarica mentre fanno acquisti o fanno commissioni. Si allinea inoltre alla crescente domanda di opzioni di trasporto sostenibili.

Twitter presumibilmente shadowbans il New York Times, un importante inserzionista

Con una mossa sorprendente, Twitter, ora noto come X, avrebbe messo in shadowban il New York Times, impedendo agli utenti di vedere i tweet che si collegano al contenuto del giornale. Questa azione è particolarmente ironica perché il New York Times è uno dei principali inserzionisti di X e ha condotto campagne promozionali per il suo sito sportivo, The Athletic.

Il coinvolgimento sui tweet che collegano al sito web del New York Times è diminuito significativamente alla fine di luglio e ha continuato a diminuire per tutto agosto. Questo calo è stato osservato confrontando il coinvolgimento con i tweet di altri importanti servizi di informazione come BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal e Washington Post. Nello stesso periodo, il coinvolgimento con i post di questi siti di notizie concorrenti è aumentato o è rimasto costante.

Meta (ex Facebook) sta sviluppando un modello di intelligenza artificiale avanzato per competere con OpenAI

Meta sta presumibilmente costruendo un modello di intelligenza artificiale avanzato che mira a eguagliare l'efficienza del popolare modello linguistico di OpenAI, GPT-4. Questo strumento di intelligenza artificiale genererà testo e analisi mirati alle aziende. L’obiettivo alla base di questo sforzo è competere con l’afflusso di nuovi modelli di intelligenza artificiale che entrano nel mercato. Per raggiungere questo obiettivo, secondo quanto riferito, Meta sta cercando di acquisire chip Nvidia avanzati.

Si prevede che il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Meta aiuterà le aziende in vari modi, tra cui la generazione di testi sofisticati, l’esecuzione di analisi complesse e la produzione di output aggiuntivi. Offrendo questi servizi, Meta intende stabilire un vantaggio competitivo nel mercato dell’intelligenza artificiale.

L'Internet Archive fa appello alla causa contro la perdita della biblioteca di ebook

L'Internet Archive ha annunciato la sua intenzione di ricorrere in appello contro una recente perdita in una causa di copyright riguardante la sua libreria di ebook. A seguito di un accordo, l'Archivio ha già limitato l'accesso ad alcuni dei suoi libri. La sentenza originale stabiliva che la scansione dei libri da parte dell'Archivio non rientrava nella legge statunitense sul fair use. Di conseguenza, il sito web ha dovuto limitare l’accesso del pubblico ai libri disponibili in commercio protetti dal diritto d’autore.

La decisione di ricorso di Internet Archive sottolinea il loro impegno a preservare l'accesso alla conoscenza e alla letteratura, affrontando anche le preoccupazioni sollevate dai titolari dei diritti d'autore. Questo caso evidenzia le sfide e i dibattiti in corso riguardanti le biblioteche digitali e il fair use nell’era digitale.

Esopianeta potenzialmente abitabile, K2-18b, identificato dal telescopio spaziale James Webb

Il telescopio spaziale James Webb ha identificato K2-18b, un esopianeta che ha il potenziale per l’abitabilità e la ricerca di vita extraterrestre. Scoperto nel 2015, si ritiene che K2-18b abbia un oceano di acqua liquida sulla sua superficie e possa contenere metano, anidride carbonica e dimetilsolfuro. Questo esopianeta è significativamente più grande della Terra, misura 8.6 volte la sua dimensione, e rappresenta un’opportunità unica per l’esplorazione scientifica all’interno della nostra galassia.

Mentre continuiamo a scoprire esopianeti con caratteristiche che assomigliano al nostro pianeta, la ricerca della vita oltre la Terra diventa sempre più avvincente. K2-18b offre uno sguardo affascinante sulla possibilità di mondi abitabili oltre il nostro sistema solare.

