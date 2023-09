Baldur's Gate 3 ottiene un impressionante porting su PS5, secondo Digital Foundry

By

Rilasciato su PlayStation 5 questa settimana, Baldur's Gate 3 ha ricevuto elogi per il suo impressionante porting dagli esperti tecnologici del Digital Foundry. Si dice che il vasto gioco di ruolo a tema Dungeons & Dragons di Larian Studios funzioni a un livello equivalente alla versione per PC con impostazioni ultra.

Una caratteristica degna di nota della versione PS5 è la possibilità di attivare o disattivare la modalità prestazioni. In entrambe le modalità, il gioco mantiene una risoluzione di 1440p. La modalità Performance punta a 60 fotogrammi al secondo fluidi, che, secondo Digital Foundry, è in gran parte raggiunto. Tuttavia, la stessa città di Baldur's Gate causa alcuni problemi di prestazioni, con un frame rate che scende sotto i 30 fps in alcune aree.

La modalità qualità, invece, blocca il frame rate a 30 fps. Il Digital Foundry riferisce di aver raggiunto questo obiettivo in modo coerente, tranne nell'Atto 3 dove il frame rate scende a valori medio-bassi sui 20 secondi. Tuttavia, nel complesso, la versione PS5 fornisce prestazioni relativamente stabili.

Quando si tratta del multiplayer a schermo diviso, ci sono alcuni notevoli tagli in termini di prestazioni. Tuttavia, il gioco mantiene stabili i 30 fps, tranne nell'Atto 3 dove il frame rate scende a 20 fps.

Inoltre, sebbene Baldur's Gate 3 attualmente non supporti il ​​crossplay, Larian ha confermato che è sulla loro tabella di marcia. Lo studio ha lavorato attivamente per correggere bug e problemi di prestazioni sin dal rilascio del gioco, con l'obiettivo di consentire finalmente il gioco cooperativo su piattaforme PC e PS5.

Nel complesso, Baldur's Gate 3 è stato elogiato come un "momento fondamentale nel genere" da IGN. Il gioco offre una ricca esperienza di gioco di ruolo tattico con una storia ben scritta, personaggi complessi e scelte significative che i giocatori possono fare. I possessori di PlayStation 5 possono accedere a una guida completa e ad altre risorse per migliorare la propria esperienza di gioco.

