Trapelati i prezzi della serie iPhone 15: potenziale aumento dei prezzi per i modelli Pro

Il briefing tecnico di oggi porta notizie interessanti dal mondo della tecnologia. Le informazioni trapelate rivelano possibili prezzi per la serie iPhone 15, suggerendo che i modelli Pro potrebbero subire un aumento di prezzo. Le versioni Pro vantano vari nuovi aggiornamenti, tra cui un telaio in titanio, un display con cornici più sottili e un pulsante di azione, che potrebbero aumentare significativamente i costi di produzione.

Secondo un rapporto di Tom's Guide, il prezzo dell'iPhone 15 dovrebbe iniziare da $ 799, mentre l'iPhone 15 Plus potrebbe iniziare da $ 899. Tuttavia, questi prezzi sono ancora soggetti a modifiche e non è chiaro se anche i modelli base vedranno un aumento dei prezzi. Si prevede che i modelli standard di iPhone 15 e Plus riceveranno aggiornamenti sostanziali, ma non è chiaro se ciò influirà sui loro prezzi.

D'altro canto, è probabile che i modelli iPhone 15 Pro assistano ad un aumento dei prezzi. Si prevede che l’iPhone 15 Pro costerà circa $ 1099, mentre il più grande iPhone 15 Pro Max potrebbe avere un prezzo di $ 1199 o addirittura $ 1299. Il significativo aumento del prezzo dell'iPhone 15 Pro Max può essere attribuito all'aggiunta di un nuovo obiettivo zoom periscopico.

In altre notizie, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha condiviso un selfie scattato dalla fotocamera a bordo della missione solare Aditya-L1. La navicella spaziale, nel suo viaggio verso il punto Lagrange 1 (L1) tra il Sole e la Terra, ha catturato un'immagine di se stessa con la Terra e la Luna. Ciò ha segnato un momento monumentale per l'ISRO in quanto è servito anche come test di successo delle telecamere della navicella spaziale.

YouTube sta anche testando una nuova funzionalità di gioco chiamata Playables. Questa funzione consente agli utenti di giocare direttamente sulla piattaforma YouTube, sia su un computer che su un dispositivo mobile. Sebbene sia attualmente in fase di test con un gruppo selezionato di utenti, non è chiaro se Playables sarà disponibile per un pubblico più ampio in futuro.

Gli utenti Slack possono aspettarsi una prossima funzionalità AI chiamata AI Conversation Summary. Questa funzione fornirà agli utenti un rapido riepilogo dei messaggi non letti nei gruppi e nei canali e gli utenti potranno anche porre domande all'intelligenza artificiale relative a tali conversazioni. La funzionalità Riepilogo conversazioni AI sarà presto resa disponibile con capacità limitata.

Infine, il rilascio di Google Android 14 è stato ritardato. Originariamente previsto per questo mese, il lancio di Android 14 dovrebbe ora avvenire insieme ai dispositivi Pixel 8 e Pixel 8 Pro di Google il 4 ottobre 2023.

Fonte:

– Guida di Tom – Perdite di prezzo dell'iPhone serie 15

– ISRO – Aditya-L1 Selfie

– TechCrunch – Funzionalità riproducibile di YouTube

– Axios – Funzionalità di riepilogo delle conversazioni AI di Slack

– X Post di Mishaal Rahman – Ritardo della data di rilascio di Android 14