TCL presenta l'enorme TV da 115 pollici alla vetrina IFA 2023

TCL ha rivelato la sua ultima aggiunta al grande mercato televisivo con un enorme modello da 115 pollici. Con uno schermo di queste dimensioni, la TV viene considerata una potenziale alternativa ai proiettori. Attualmente disponibile in Cina, il TCL X11G Max vanta la tecnologia Mini LED con oltre 20,000 zone di oscuramento locale, una risoluzione 4K e una luminosità di 5000 nit. Il prezzo al dettaglio in Cina è di circa £ 8740 / $ 10,900 / AU $ 17,050.

Sebbene il prezzo possa sembrare elevato, se confrontato con i proiettori che producono un’immagine di dimensioni simili con chip 4K nativi, come il Sony VPL-XW5000ES, il prezzo diventa più comprensibile. Tuttavia, secondo quanto riferito Marek Maciejewski, direttore dello sviluppo prodotto di TCL Europe, TCL ha ritardato il rilascio della TV da 115 pollici in Europa fino al prossimo anno. Non si sa ancora se sarà disponibile in Nord America.

Questo enorme televisore potrebbe colmare il divario tra i televisori tradizionali e i proiettori, offrendo migliori prestazioni HDR e di gioco senza richiedere una configurazione home cinema oscura. La sua versatilità lo rende un potenziale punto di svolta nel settore.

