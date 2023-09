Tailor lancia la versione beta del plug-in ChatGPT per il software ERP headless

Tailor, fornitore leader di software ERP headless, ha recentemente annunciato il lancio beta del suo ultimo plugin, Tailor ChatGPT Plugin. Sfruttando la tecnologia ChatGPT di OpenAI, questo plugin offre un'interfaccia conversazionale per interagire con i dati all'interno delle applicazioni ospitate sulla piattaforma Tailor.

Con il plug-in Tailor ChatGPT, gli utenti possono controllare facilmente varie applicazioni sulla piattaforma Tailor utilizzando comandi in linguaggio naturale. Ad esempio, gli utenti possono facilmente richiedere azioni dal Tailor's Order Management System (OMS) semplicemente affermando "Esegui l'elenco degli ordini della scorsa settimana in formato tabella" o "Crea un ordine per [nome prodotto]". Questo approccio conversazionale consente un input e un'estrazione di dati dall'OMS di facile utilizzo.

Uno dei principali vantaggi del plug-in Tailor ChatGPT è la sua capacità di eliminare la necessità per gli utenti di padroneggiare le operazioni sullo schermo, riducendo così la curva di apprendimento per gli utenti del sistema nuovi e poco frequenti. Inoltre, ha il potenziale per eliminare la necessità di un'interfaccia utente grafica (GUI) in determinati scenari, con conseguenti risparmi significativi sui costi di progettazione e sviluppo del sistema.

L'approccio basato sul dialogo del plug-in ChatGPT consente agli utenti di personalizzare l'output dei dati in qualsiasi layout desiderato, migliorando ulteriormente la comodità dell'utente e la flessibilità del sistema. Questa attenzione verso soluzioni flessibili e facili da usare è in linea con l'impegno di Tailor Technologies nella creazione di una piattaforma di sistemi aziendali basata sull'intelligenza artificiale.

Tailor Technologies crede fermamente che l’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo cruciale nel migliorare l’interfaccia uomo-sistema. Integrando la tecnologia AI come ChatGPT, Tailor mira a migliorare l'esperienza utente complessiva e consentire agli utenti di interagire con il proprio software ERP in modo più naturale e intuitivo.

Per saperne di più sul plug-in Tailor ChatGPT e su altri prodotti innovativi offerti da Tailor Technologies, visitare il sito Web ufficiale.

-

Definizioni:

– Software ERP headless: software ERP (Enterprise Resource Planning) che si concentra sulla fornitura di funzionalità backend e gestione dei dati senza un'interfaccia utente grafica (GUI) tradizionale. In genere fornisce API e plug-in per l'integrazione con varie applicazioni front-end.

– ChatGPT: modello linguistico di OpenAI specializzato nella generazione di risposte testuali simili a quelle umane basate sull'input dell'utente.

Fonti: Tailor Technologies (https://www.tailor.tech/)