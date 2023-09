Si dice che Nintendo Switch 2 presenterà prestazioni migliorate e tempi di caricamento ridotti

Le voci sull'attesissimo Nintendo Switch 2 continuano a circolare, con nuovi dettagli che emergono sulle sue prestazioni e caratteristiche. Fonti affidabili hanno affermato che la console è stata mostrata segreta alla Gamescom in agosto, e ora una terza fonte ha confermato queste affermazioni e ha aggiunto ulteriori informazioni.

Secondo quanto riportato da Eurogamer e VGC, si dice che Switch 2 possa eseguire "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" con un frame rate e una risoluzione più elevati, il che sembra promettente per i fan del popolare gioco. Anche Nate The Hate, un membro precedentemente affidabile di Nintendo, ha supportato queste affermazioni e ha rivelato ulteriori dettagli che ha sentito sulla console.

Un notevole miglioramento menzionato da Nate The Hate è la significativa riduzione dei tempi di caricamento. Afferma che il nuovo hardware consentiva tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi, in particolare quando si avviava dal menu principale. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto allo Switch originale, che aveva tempi di caricamento di circa 30 secondi.

In termini di prestazioni, Nate The Hate afferma che "Breath of the Wild" girava a 60 fotogrammi al secondo con una risoluzione 4K su Switch 2. Ha anche menzionato che la console presenta funzionalità avanzate di ray-tracing, simili a quelle della PlayStation. 5 e Xbox Series X/S possono raggiungere. Tuttavia, chiarisce che la potenza pura di Switch 2 dovrebbe essere inferiore a quella di Xbox Series S.

Per compensare ciò, lo Switch 2 può utilizzare una nuova tecnologia chiamata DLSS (deep learning super sampling), che può simulare la risoluzione 4K su dispositivi a bassa potenza. Ciò potrebbe fornire un'esperienza visiva paragonabile al 4K nativo mantenendo l'efficienza delle prestazioni.

Anche se c'è ancora incertezza riguardo alla compatibilità con le versioni precedenti di Switch 2 e alle date di rivelazione/lancio ufficiali, Nate The Hate suggerisce che il prossimo Nintendo Direct andrà in onda tra circa tre giorni, possibilmente il 14 settembre. Giovedì.

In conclusione, le presunte caratteristiche di Nintendo Switch 2 indicano prestazioni migliorate, tempi di caricamento ridotti e il potenziale utilizzo della tecnologia DLSS. I fan attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti da parte di Nintendo riguardo questa attesissima console.

