I Mac M3 di Apple sono in ritardo fino al 2023, secondo gli analisti

Secondo l'affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, la prima ondata degli attesissimi Mac M3 di Apple non verrà lanciata fino al 2023. Kuo, che spesso riceve informazioni privilegiate dalle catene di approvvigionamento manifatturiere di Apple, non ha fornito dettagli specifici sul ritardo. Questo cambiamento di tempistica rispecchia il rilascio da parte di Apple dei modelli MacBook Pro e Mac mini basati su M2, inizialmente previsti per la fine del 2022 ma infine lanciati nel gennaio 2023.

Anche Mark Gurman di Bloomberg, un'altra importante fonte di informazioni sui prodotti Apple, ha rivisto le sue previsioni riguardo a un potenziale annuncio di Mac a ottobre. Pur credendo che Apple avrà alcuni prodotti da lanciare dopo settembre, incluso un potenziale aggiornamento dell'iPad Air, prevede che questi rilasci avverranno tramite comunicati stampa piuttosto che tramite video di annunci preregistrati.

Vale la pena notare che l'annuncio di Kuo si riferisce esclusivamente alla linea MacBook e non ad altri dispositivi nel portafoglio Apple. L'iMac si distingue come un dispositivo che attendeva da tempo un aggiornamento, poiché rimane l'unico modello Mac senza una variante del chip M2. D'altra parte, i non MacBook come Mac mini, Mac Studio e Mac Pro hanno ricevuto aggiornamenti più recenti con chip M2.

Si prevede che i chip M3 saranno prodotti utilizzando un nuovo processo a 3 nm da Taiwan Semiconductor (TSMC). Questo processo consentirà ad Apple di migliorare le prestazioni del chip senza aumentare il consumo energetico. Si prevede che la gamma M3 presenterà core CPU e GPU aggiuntivi rispetto alle versioni M2, nonché miglioramenti dell'architettura introdotti da Apple.

Coloro che attualmente utilizzano Mac Intel che potrebbero sentirsi lenti o incompatibili con macOS Sonoma possono aspettarsi la generazione M3 come un aggiornamento utile. I primi ad adottare i primi Mac M1 alla fine del 2020 potrebbero anche trovare la linea M3 allettante per un aggiornamento.

Anche se rimane incerto se Apple affronterà la sua gamma Mac durante l'evento di settembre, forniremo una copertura in diretta degli annunci il 12 settembre alle 1:XNUMX, ora della costa orientale.

