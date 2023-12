Gli scienziati utilizzano i fiori tropicali per rivoluzionare il processo di sviluppo dei farmaci

Con un'entusiasmante scoperta, i ricercatori dell'Università di Bath hanno sfruttato le proprietà uniche di un fiore tropicale per rivoluzionare l'approccio dell'industria farmaceutica allo sviluppo di farmaci. Ispirato dalla natura, il team si è concentrato sulla creazione di farmaci più stabili ed efficaci utilizzando una tecnica derivata dall'Oldenlandia affinis, un piccolo fiore viola.

Tradizionalmente, i trattamenti farmacologici prendono di mira le proteine ​​correlate alla malattia per bloccarne l’attività, ma esistono limitazioni all’uso di piccole molecole per questo scopo, in particolare nel bloccare le interazioni proteiche. Per superare queste limitazioni, l’industria farmaceutica sta ora esplorando l’uso di piccole proteine ​​chiamate peptidi, che potrebbero portare a una migliore scoperta di farmaci.

Una delle sfide legate ai peptidi e alle proteine ​​come candidati farmacologici è la loro vulnerabilità strutturale. Sono inclini a disfarsi, sensibili alle alte temperature e hanno difficoltà a penetrare nelle cellule dove risiedono molti bersagli farmacologici significativi. Tuttavia, il team dell’Università di Bath ha sviluppato una nuova soluzione a questi problemi.

La tecnica prevede la creazione di proteine ​​e peptidi “ciclici” unendo i loro punti iniziale e finale, migliorando la loro stabilità al calore e alle sostanze chimiche e facilitando una più facile penetrazione cellulare. Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori hanno utilizzato l’enzima OaAEP1 di Oldenlandia affinis, modificandolo e integrandolo nelle cellule batteriche per la produzione di massa. Questo approccio innovativo offre rese più elevate, utilizza reagenti sostenibili e biologicamente compatibili, semplifica il processo e riduce i costi.

Per dimostrare l’efficacia del loro metodo, i ricercatori hanno applicato la tecnologia batterica OaAEP1 a una proteina chiamata DHFR. Hanno scoperto che il collegamento delle estremità della testa e della coda della proteina aumenta la sua resistenza alla temperatura pur mantenendo la sua normale funzione.

Questa scoperta ha implicazioni significative per l’industria della scoperta di farmaci. Il professor Jody Mason del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Bath ha sottolineato l'importanza di questa svolta, affermando che la ciclizzazione rende le proteine ​​e i peptidi molto più robusti e che sfruttare la superpotenza della pianta Oldenlandia consente la creazione di un potente strumento che aiuterà a scoperta di nuovi farmaci.

Le potenziali applicazioni di questa tecnica si estendono oltre l’industria farmaceutica. Il dottor Simon Tang, ricercatore associato presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Bath, ne ha sottolineato l'importanza nell'industria alimentare, nell'industria dei detersivi, nella biotecnologia e nella produzione di bioenergia.

I ricercatori hanno depositato un brevetto per questa tecnica innovativa. Il loro studio, pubblicato sul Journal of American Chemical Society Gold, segna un significativo passo avanti nello sviluppo di farmaci e apre nuove porte a trattamenti più efficaci e accessibili.

Domande frequenti

Qual è il significato dell'utilizzo del fiore tropicale nello sviluppo di farmaci?

Il fiore tropicale, Oldenlandia affinis, possiede la qualità unica di creare naturalmente proteine ​​cicliche come parte del suo meccanismo di difesa. Sfruttando questo superpotere e modificando l'enzima del fiore, gli scienziati dell'Università di Bath hanno sviluppato una tecnica che consente la creazione di farmaci più stabili ed efficaci.

Perché le proteine ​​cicliche e i peptidi sono importanti nello sviluppo dei farmaci?

Le proteine ​​e i peptidi ciclici offrono una migliore stabilità contro il calore e le sostanze chimiche, rendendoli più robusti come candidati farmacologici. Facilitano inoltre una più facile penetrazione cellulare, che è fondamentale per prendere di mira le proteine ​​correlate alla malattia e fornire gli effetti terapeutici desiderati.

In che modo la nuova tecnica semplifica il processo di sviluppo del farmaco?

La nuova tecnica sviluppata dai ricercatori dell'Università di Bath prevede l'utilizzo di cellule batteriche per produrre proteine ​​e peptidi ciclici. Questo approccio offre rese più elevate, utilizza reagenti sostenibili e riduce il numero di passaggi richiesti nel processo di produzione, rendendolo più semplice ed economico.

Quali altri settori potrebbero trarre vantaggio da questa svolta?

Oltre all’industria farmaceutica, anche l’industria alimentare, l’industria dei detersivi, il settore delle biotecnologie e la produzione di bioenergia possono potenzialmente trarre vantaggio da questa svolta. Le applicazioni della tecnica vanno oltre lo sviluppo di farmaci, offrendo opportunità di innovazione e processi migliorati in vari campi.