Il set Lego Super Mario 64 con il punto interrogativo è in vendita

Il set Lego Super Mario 64 Question Mark Block è un enorme tributo all'amato videogioco. Con 2,064 pezzi, questo set permette ai fan di ricreare ambienti e personaggi di Super Mario 64. E la parte migliore? Attualmente è in vendita su Amazon e Target al prezzo più basso di sempre.

Solitamente al prezzo di $ 199.99, il set Lego Super Mario 64 Question Mark Block è ora disponibile per soli $ 159.99. Questo sconto offre ai fan l'opportunità di possedere questa pietra interrogativa monolitica a un prezzo più conveniente.

Ciò che distingue questo set Lego sono le sue funzionalità interattive. Il blocco del punto interrogativo si apre abilmente per rivelare repliche in miniatura di elementi iconici di Super Mario 64. Re Bob-omb, Big Mr. I e vari altri segreti e uova di Pasqua sono tutti inclusi in questo set.

Oltre ad essere un diorama, il set Lego Punto interrogativo può anche essere combinato con il sistema Lego Super Mario per una maggiore giocabilità. E se hai dato un'occhiata ai corsi Lego Super Mario Starter con Mario e Luigi, ora è il momento di acquistarli. Questi set iniziali, solitamente al prezzo di $ 59.99, sono attualmente scontati a $ 47.99.

Non perdere l'opportunità di possedere questo incredibile set Lego ed esplorare il mondo di Super Mario 64 in una dimensione completamente nuova. Acquistalo oggi mentre è ancora disponibile a un prezzo scontato.

