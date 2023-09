Il CEO di Google Sundar Pichai prevede una collaborazione continua con Nvidia per i prossimi 10 anni

Sundar Pichai, CEO di Google, ha affermato che la partnership di lunga data di Google con il produttore di chip Nvidia persisterà nel prossimo futuro. In un'intervista con Wired, Pichai ha sottolineato la profonda collaborazione tra le aziende su vari progetti, tra cui Android, che dura da oltre un decennio. Pichai ha anche elogiato l'eccezionale track record di Nvidia nell'innovazione dell'intelligenza artificiale (AI).

Pichai ha espresso fiducia nella continua alleanza con Nvidia, spiegando che l'industria dei semiconduttori necessita di ricerche e investimenti approfonditi. Crede fermamente che, anche tra un decennio, Google e Nvidia lavoreranno a stretto contatto. Le due società hanno recentemente annunciato una partnership volta a fornire ai clienti cloud di Google un migliore accesso alle potenti GPU H100 di Nvidia. Dopo l'annuncio, le azioni di Nvidia hanno raggiunto il massimo storico.

Nvidia ha registrato una crescita significativa a causa dell’elevata domanda per le sue unità di elaborazione grafica (GPU) da parte di società cloud, agenzie governative e startup che utilizzano modelli di intelligenza artificiale generativa. Questi modelli sono fondamentali in varie applicazioni, inclusa la tecnologia ChatGPT di OpenAI. Poiché Google cerca di rimanere in prima linea nell’innovazione dell’intelligenza artificiale, ha introdotto diverse soluzioni AI, come il chatbot Bard, in tutte le sue unità aziendali.

Le azioni di Nvidia hanno registrato un notevole aumento di circa il 212% da inizio anno e la società ha registrato un raddoppio dei ricavi trimestrali rispetto all'anno precedente. Inoltre, si prevede che le vendite nel trimestre in corso saliranno alle stelle del 170% su base annua.

La collaborazione tra Google e Nvidia dimostra il loro impegno condiviso nel far avanzare la tecnologia AI. Come ha affermato Pichai, l’intelligenza artificiale rappresenta una delle tecnologie più profonde su cui Google potrà mai lavorare.

