Nuove conoscenze sull'evoluzione dei geni dei microRNA e sulla loro origine

La ricerca condotta dagli scienziati dell'Università di Helsinki ha fatto luce sull'affascinante origine dei geni dei microRNA. Le molecole di microRNA sono cruciali nella regolazione dell’attività genetica e hanno un profondo impatto su vari processi biologici. Ma da dove vengono questi geni?

In uno studio innovativo finanziato dall'Accademia finlandese, i ricercatori hanno approfondito il meccanismo alla base della formazione dei geni del microRNA. Hanno scoperto che i palindromi completi del DNA svolgono un ruolo significativo nell’evoluzione di questi geni. Tuttavia, le probabilità che mutazioni casuali delle basi creino sequenze palindromiche sono estremamente basse, anche per semplici geni microRNA. Ciò ha lasciato per lungo tempo perplessi gli scienziati.

Il team dell'Istituto di biotecnologia dell'Università di Helsinki ha scoperto che gli errori nella replicazione del DNA potrebbero effettivamente essere utili nel contesto dei geni del microRNA. Hanno confrontato la replicazione del DNA con la digitazione su una tastiera, dove le mutazioni sono spesso errori a base singola. Tuttavia, erano particolarmente interessati ai casi in cui il processo di replicazione copiava la sequenza del DNA all’indietro, creando un palindromo.

Per comprendere l'origine e l'evoluzione dei geni dei microRNA, i ricercatori si sono concentrati sulla loro struttura semplice. Questi geni sono corti e devono ripiegarsi in una struttura a forcina per funzionare correttamente. Hanno sviluppato un algoritmo informatico personalizzato per modellare la storia dei geni, consentendo loro di esaminare i dettagli più vicini delle origini dei geni.

Confrontando i genomi di diverse specie di primati e mammiferi, i ricercatori hanno identificato la presenza o l'assenza della coppia palindroma di microRNA. Attraverso una modellizzazione dettagliata, hanno scoperto che è possibile creare palindromi completi attraverso singoli eventi di mutazione. Questo meccanismo appena scoperto spiega almeno un quarto dei nuovi geni microRNA negli esseri umani e in altri primati. È interessante notare che casi simili sono stati riscontrati in altri lignaggi evolutivi, suggerendo che questo meccanismo sia universale.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre i geni del microRNA. I risultati suggeriscono che lo stesso meccanismo potrebbe essere generalizzato ad altri geni e molecole di RNA. Questa comprensione apre possibilità per la creazione di strutture e funzioni di RNA più complesse attraverso la selezione naturale.

Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences (PNAS), non solo contribuisce alla nostra comprensione dell’evoluzione dei geni dei microRNA, ma fornisce anche approfondimenti sui principi di base della vita biologica. L’emergere di nuovi geni da sequenze di DNA non codificanti affascina da tempo gli scienziati e questa ricerca offre un modello elegante per la loro evoluzione.