Le azioni statunitensi scendono mentre gli investitori attendono gli eventi Apple e i dati sull’inflazione

Martedì i titoli azionari statunitensi sono crollati prima della campana, mentre gli investitori anticipavano con impazienza l'evento di caduta di Apple e attendevano il rilascio dei dati chiave sull'inflazione previsti per mercoledì. I futures S&P 500 hanno guidato il ribasso, scendendo di circa lo 0.2%, mentre i futures Dow Jones Industrial Average sono scesi di circa lo 0.1%. Anche i futures Nasdaq 100 sono scesi di circa lo 0.2%, influenzati dal calo delle azioni Oracle dopo che il produttore di software ha segnalato un rallentamento della crescita delle vendite del cloud.

Martedì i titoli tecnologici, in particolare Apple, sono stati al centro della scena poiché l'attesissimo evento autunnale era previsto per presentare l'iPhone 15. Inoltre, gli investitori erano entusiasti dell'imminente IPO di successo di Arm. I rapporti hanno indicato che la quotazione ha ricevuto richieste in eccesso fino a 10 volte, con il progettista di chip che ha chiuso il suo portafoglio ordini martedì pomeriggio presto.

Gli investitori si stanno inoltre preparando per i dati critici sull'inflazione al consumo statunitense di mercoledì, che forniranno informazioni sui modelli di spesa e sui potenziali segnali di rallentamento. Il rapporto sulle vendite al dettaglio di agosto, che sarà pubblicato giovedì, getterà ulteriore luce sulla resilienza delle famiglie.

I dati economici di questa settimana saranno attentamente monitorati per il loro impatto sulla prossima riunione della Federal Reserve a settembre. Gli investitori stavano valutando la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi d'interesse e se questi fossero stati scontati dal mercato azionario.

