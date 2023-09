Le azioni aprono in ribasso mentre gli investitori attendono gli eventi Apple e i dati sull’inflazione

Martedì le azioni hanno aperto in ribasso a Wall Street mentre gli investitori attendevano l'attesissimo evento di caduta di Apple e facevano il conto alla rovescia per il rapporto sui dati chiave sull'inflazione di mercoledì. Il Nasdaq Composite ha guidato il ribasso, perdendo circa lo 0.3% a causa del calo delle azioni Oracle dopo che il produttore di software ha registrato un rallentamento della crescita delle vendite del cloud. L'S&P 500 è sceso di circa lo 0.2%, mentre il Dow Jones Industrial Average è scivolato di circa lo 0.1%.

Martedì i titoli tecnologici, in particolare Apple, saranno al centro della scena poiché si prevede che la società lancerà l’iPhone 15 in occasione del suo attesissimo evento autunnale. Inoltre, cresce l’attesa per l’IPO di successo di Arm. Si dice che la quotazione del progettista di chip abbia un numero di sottoscrizioni in eccesso fino a 10 volte, con il registro degli ordini che si chiuderà nel primo pomeriggio di martedì.

L'aumento dei prezzi del petrolio ha anche sollevato preoccupazioni circa la resistenza dell'inflazione agli sforzi della Federal Reserve di allentare le pressioni. I futures sul greggio WTI e sul Brent sono saliti fino ai massimi di nove mesi all'inizio di martedì, dopo che i dati dell'OPEC hanno rivelato un deficit di offerta di oltre 3 milioni di barili al giorno nel prossimo trimestre.

Gli investitori si stanno concentrando sui dati cruciali sull'inflazione al consumo statunitense di mercoledì, cercando segnali di un rallentamento della spesa. La pubblicazione di giovedì del rapporto sulle vendite al dettaglio di agosto fornirà ulteriori informazioni sulla resilienza delle famiglie.

I prossimi dati economici saranno valutati per il loro potenziale di influenza sulla Federal Reserve nella riunione di settembre. Gli investitori stanno valutando se siano ancora sul tavolo ulteriori aumenti dei tassi d'interesse e se questi siano stati già scontati dal mercato azionario.

Nel complesso, gli operatori del mercato azionario attendono con impazienza l'evento di Apple, analizzano i dati sull'inflazione e considerano il potenziale impatto delle future decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve sul mercato.

Fonte:

- Yahoo Finanza