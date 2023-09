Le azioni Oracle crollano dopo il debole report sui ricavi del secondo trimestre

By

Le azioni di Oracle Corporation sono scese del 10% prima della campana di apertura in seguito alla pubblicazione della relazione finanziaria del secondo trimestre fiscale. La società di software ha riportato un utile rettificato di 1.19 dollari per azione, leggermente battendo le aspettative degli analisti di 1.15 dollari per azione. Tuttavia, i ricavi sono stati pari a 12.45 miliardi di dollari, inferiori ai 12.47 miliardi di dollari previsti.

WestRock avanza con la fusione mentre le azioni di Smurfit Kappa affondano

L'azienda di carta e imballaggi WestRock ha visto un aumento del 6% delle sue azioni prima della campana dopo aver annunciato il suo progetto di fusione con la società con sede a Dublino Smurfit Kappa. Al contrario, le azioni di Smurfit Kappa sono scese di oltre l'8% in risposta alla notizia.

Le azioni Apple salgono in vista dell'evento di lancio dell'iPhone

Le azioni di Apple hanno registrato un leggero aumento prima della campana che ha preceduto l'attesissimo evento di lancio dell'iPhone. L'evento, previsto per le 1:XNUMX ET, ha generato entusiasmo ed entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia e gli investitori.

Bank of America migliora le azioni Cintas

Cintas ha registrato un aumento dell'1% nelle negoziazioni pre-mercato dopo aver ricevuto un upgrade del rating di acquisto da Bank of America. Questo aggiornamento arriva quando aumenta la probabilità di uno scenario economico di atterraggio morbido, evidenziando le prospettive positive per il titolo.

I magazzini generali di Casey superano le aspettative di guadagno

I titoli al dettaglio Casey's General Stores hanno registrato un aumento del 4% nelle negoziazioni pre-mercato dopo aver superato le aspettative sugli utili per l'ultimo trimestre. La società ha riportato un utile di 4.52 dollari per azione, superando i 3.36 dollari previsti per azione. Sebbene i ricavi siano stati leggermente inferiori alle aspettative, gli investitori sono stati comunque incoraggiati dal rapporto positivo sugli utili.

Geron riceve l'aggiornamento da Goldman Sachs

Geron, una società di trattamento del cancro del sangue, ha visto un aumento del 5% delle sue azioni prima della campana dopo aver ricevuto un aggiornamento del rating di acquisto da Goldman Sachs. L’aggiornamento è avvenuto prima del lancio del farmaco di Geron nel 2024, che ha il potenziale per favorire una crescita significativa delle azioni della società, con gli analisti che prevedono un potenziale aumento fino al 70%.

