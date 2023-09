Il Dow Jones Industrial Average sale mentre Tesla e Qualcomm salgono

Il Dow Jones Industrial Average è cresciuto dello 0.3% ovvero di 88 punti, mentre il Nasdaq è salito dell'1.2% e l'S&P 500 è salito dello 0.7%. Tesla ha registrato un impulso significativo, con le sue azioni in rialzo di oltre il 10% dopo che Morgan Stanley ha portato la società da sovrappeso a pari peso. L’aggiornamento si basava sul potenziale impatto del supercomputer di Tesla, Dojo, che può elaborare i dati dei suoi veicoli per addestrare modelli di intelligenza artificiale per auto a guida autonoma. Gli analisti di Morgan Stanley prevedono che Dojo potrebbe aggiungere fino a 500 miliardi di dollari al valore aziendale di Tesla favorendo un'adozione più rapida di "robotassi" e servizi di rete.

Anche il produttore di chip Qualcomm ha registrato una buona performance, registrando un aumento del 4% nel prezzo delle sue azioni. Ciò è avvenuto dopo aver ampliato l’accordo per fornire ad Apple modem 5G per i suoi iPhone fino al 2025. La tempistica dell’accordo è strategica, poiché Apple dovrebbe svelare il nuovo iPhone 15 in un prossimo evento di lancio. Wedbush stima che un quarto della base installata di Apple, pari a 1.2 miliardi, non abbia aggiornato i propri iPhone in quattro anni, offrendo ad Apple l’opportunità di aumentare i prezzi per i modelli iPhone 15 Pro e Max.

Disney e Charter Communications hanno risolto una controversia sulle tariffe via cavo, consentendo ai clienti via cavo di Charter di accedere ancora una volta a diversi canali di proprietà Disney. L'accordo garantisce inoltre ad alcuni clienti Spectrum l'accesso alle app supportate da pubblicità Disney+ ed ESPN+. Questo sviluppo positivo ha rafforzato il sentiment degli investitori nei titoli dei media come Fox Corp Class A, Paramount e Warner Bros Discovery Inc.

Passando ad altre notizie, JM Smucker ha concluso un accordo per l'acquisizione di Hostess Brands per 34.25 dollari per azione, valutando quest'ultima a circa 5.6 miliardi di dollari. Sebbene le azioni di JM Smucker siano scese del 6%, Hostess ha visto un balzo del 19% fino a un nuovo massimo di 52 settimane. JM Smucker è emerso vittorioso contro la concorrenza di General Mills nella guerra di offerte per Hostess Brands.

Nel complesso, il mercato azionario ha registrato movimenti positivi guidati da upgrade, accordi significativi, risoluzione di controversie e lanci di prodotti strategici.

Definizioni:

– Dow Jones Industrial Average: un indice borsistico che misura l’andamento azionario di 30 grandi aziende quotate nelle borse degli Stati Uniti.

– S&P 500: un indice del mercato azionario che replica la performance di 500 grandi società quotate nelle borse degli Stati Uniti.

– Nasdaq: un indice del mercato azionario che comprende circa 3,000 azioni scambiate sulla borsa Nasdaq, nota per le sue società focalizzate sulla tecnologia.

– Tesla: azienda di veicoli elettrici e di energia pulita.

– Qualcomm Incorporated: azienda multinazionale di semiconduttori e apparecchiature per le telecomunicazioni.

– Apple: una società tecnologica nota per i suoi prodotti di elettronica di consumo, software e servizi.

– Disney: un conglomerato multinazionale dell’intrattenimento e dei media.

– Charter Communications: società di telecomunicazioni e mass media.

– JM Smucker: un'azienda alimentare e di bevande nota per i suoi vari marchi di consumo.

– Hostess Brands: azienda che produce merendine e prodotti da forno.

– General Mills: azienda multinazionale di produzione alimentare.

Fonte:

– Nota del cliente Morgan Stanley

– Analisi di Wedbush