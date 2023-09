Le azioni aprono in ribasso mentre Apple crolla e Intel sovraperforma

By

Le azioni hanno aperto in ribasso giovedì dopo un aggiornamento scoraggiante sul mercato del lavoro. Apple ha continuato il suo recente declino, mentre il produttore di chip Intel ha esteso la sua serie di vittorie consecutive. Il Dipartimento del Lavoro ha riferito che le richieste iniziali di disoccupazione sono diminuite inaspettatamente la scorsa settimana, raggiungendo il livello più basso da febbraio. Anche le richieste continuative hanno registrato un calo significativo. Nonostante le notizie positive sulle richieste di sussidio di disoccupazione, si prevede che la Federal Reserve manterrà i suoi attuali tassi di interesse e darà priorità a un forte mercato del lavoro per combattere l’inflazione.

Le azioni AAPL sono scese del 2.9% dopo che i rapporti hanno suggerito che la Cina potrebbe espandere il divieto sugli iPhone per includere società statali e agenzie sostenute dal governo. C3.ai ha registrato un calo del 12.2% nel valore delle azioni in seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre, che ha rivelato una perdita di 9 centesimi per azione ma ha superato le aspettative sui ricavi. L'analista di Wedbush Securities Daniel Ives rimane ottimista riguardo al potenziale a lungo termine di C3.ai nel mercato dell'intelligenza artificiale.

Il Nasdaq Composite è sceso dello 0.9% a 13,748, la quarta perdita consecutiva, mentre l'S&P 500 è sceso dello 0.3% a 4,451. Tuttavia, il Dow Jones Industrial Average è riuscito a salire dello 0.2% a 34,500 grazie alla forza di Intel. Le azioni di Intel sono aumentate del 3.2%, segnando la serie di vittorie giornaliere più lunga da diversi mesi.

