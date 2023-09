Il Negozio di Steam per visualizzare le informazioni sulla compatibilità del controller

Valve ha annunciato che il negozio Steam e l'app desktop conterranno presto informazioni sulla compatibilità del gioco con i controller DualSense e DualShock di Sony. L'aggiornamento sarà pubblicato a ottobre e ha lo scopo di aiutare i giocatori a trovare giochi che supportino i più diffusi controller per videogiochi per PC.

Per fornire queste informazioni, Valve ha aggiunto un questionario a Steamworks, il suo strumento di creazione di giochi per il negozio Steam. Gli sviluppatori possono ora specificare se il loro gioco offre supporto completo o parziale per i controller Xbox, DualShock e DualSense. I filtri mostreranno anche il livello di utilizzo di ciascun controller PlayStation, consentendo ai giocatori di vedere quali gamepad sono più comunemente utilizzati.

La decisione di implementare questa funzionalità arriva come risposta al crescente numero di giocatori che utilizzano i controller PlayStation. Secondo Valve, l’utilizzo dei controller Sony è cresciuto dall’11% delle sessioni nel 2018 al 27% di oggi. Valve ha anche rivelato che oltre 87 milioni di utenti Steam hanno giocato ad almeno un gioco utilizzando un controller dal 2017. Di questo gruppo, il 69% ha utilizzato controller Xbox, mentre i restanti giocatori hanno utilizzato un mix di controller PlayStation, controller Switch Pro e vari altri dispositivi.

Questo aggiornamento è solo il primo passo per rendere più semplice per i giocatori trovare giochi compatibili con i loro controller preferiti. Valve suggerisce che in futuro potrebbero essere aggiunte al negozio Steam funzionalità più intuitive per i controller, il che migliorerà ulteriormente l'esperienza di gioco per gli utenti Steam.

Fonti: Valvola