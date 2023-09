Steam celebra il 20° anniversario: dalla controversia al dominio nel settore dei giochi

Steam, la popolare piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi, festeggia il suo 20° anniversario. Lanciato il 12 settembre 2003, Steam inizialmente dovette affrontare la reazione dei giocatori PC che lo vedevano come una minaccia per i browser dei server multiplayer e i dischi fisici. Tuttavia, il rilascio di Half-Life 2 da parte di Valve, che richiedeva Steam per giocare, si è rivelato un enorme successo e ha aperto la strada al dominio di Steam nel settore.

Nonostante lo scetticismo iniziale, gli editori di giochi alla fine riconobbero il valore di Steam e la sua vasta base di utenti. Oggi, importanti editori come EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix e persino Blizzard hanno adottato Steam come piattaforma di gioco per PC de facto. Anche Epic Games, con il suo Epic Games Store, ha faticato a competere con lo slancio di Steam, nonostante abbia regalato milioni di dollari in giochi gratuiti.

L'obiettivo finale di Valve con Steam era fornire una piattaforma affinché qualsiasi sviluppatore di giochi potesse raggiungere direttamente i propri giocatori e ampliare il proprio pubblico. Nel corso degli anni, Steam è diventata la piattaforma di riferimento per la scoperta di giochi indie, offrendo un posto conveniente per acquistare e giocare a giochi con vendite costanti e nuove funzionalità.

Durante la pandemia, la popolarità di Steam è aumentata vertiginosamente, con 10 milioni di giocatori che hanno effettuato l'accesso contemporaneamente a gennaio. Inoltre, il recente annuncio da parte di Valve della console portatile Steam Deck ha portato nuovo entusiasmo sulla piattaforma e migliorato la sua interfaccia utente.

Mentre Steam celebra il suo 20° anniversario, si è trasformato da controverso strumento DRM in una casa di gioco amata da milioni di giocatori PC. Nonostante le prime sfide, Steam è diventato un simbolo del fiorente panorama della distribuzione digitale nel settore dei giochi.

Fonte: The Verge di Sean Hollister.