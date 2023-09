Gli Stati si affidano al programma di connettività accessibile per colmare il divario digitale

Gli stati di tutti gli Stati Uniti stanno lavorando per colmare il divario digitale implementando piani di equità digitale incentrati sulla fornitura di accesso a banda larga a prezzi accessibili a tutti i residenti. Uno degli strumenti chiave su cui fanno affidamento gli stati è l’Affordable Connectivity Program (ACP), un’iniziativa istituita dalla Federal Communications Commission (FCC) per aiutare le famiglie a basso reddito ad acquistare servizi a banda larga.

La Louisiana è all'avanguardia nell'iscrizione ai paesi ACP, con oltre il 50% dei residenti aventi diritto che partecipano al programma. Nel suo piano di equità digitale, ConnectLA mira ad aumentare le iscrizioni ACP a oltre 635,000 a breve termine e 980,000 a lungo termine. Allo stesso modo, il Montana vede l’iscrizione all’ACP come una strategia cruciale per affrontare il divario di accessibilità economica per i suoi residenti. La bozza del piano statale per le opportunità digitali si concentra sull'aumento della consapevolezza e sull'assistenza alle famiglie ammissibili nel processo di iscrizione ACP.

Lo Utah, come molti stati, ha una parte significativa della sua popolazione con accesso limitato a servizi Internet a prezzi accessibili. Lo Utah Broadband Center ha scoperto che l'ACP è la risorsa economicamente più vantaggiosa a disposizione dei residenti. Anche il West Virginia e il Wyoming riconoscono l’importanza dei paesi ACP nel raggiungimento dell’equità digitale. Il West Virginia mira ad avere 250,000 famiglie idonee iscritte all’ACP entro il 2028, mentre il Wyoming sta lavorando per aumentare la partecipazione dei fornitori di servizi Internet al programma e sensibilizzare le famiglie idonee.

L’ACP attualmente fornisce accesso a banda larga a prezzi accessibili a oltre 20 milioni di famiglie a livello nazionale. Tuttavia, le stime della FCC suggeriscono che i finanziamenti per il programma potrebbero esaurirsi entro il prossimo anno. In risposta, la presidente della FCC Jessica Rosenworcel e 45 membri del Congresso di entrambi i partiti hanno esortato la leadership ad estendere i finanziamenti ACP per garantire che milioni di americani non perdano l’accesso alla banda larga.

Il futuro dei paesi ACP rimane incerto, ma gli stati sperano che i politici affronteranno l’aspetto dell’accessibilità economica del divario digitale e garantiranno i finanziamenti per il programma. Con l’obiettivo di raggiungere l’accesso universale alla banda larga e colmare il divario digitale, gli Stati contano sull’ACP per rendere la banda larga accessibile ai residenti a basso reddito e offrire loro opportunità di istruzione, assistenza sanitaria e occupazione.

Definizioni:

– Equità digitale: garantire che tutte le persone e le comunità dispongano delle competenze, della tecnologia e delle capacità necessarie per beneficiare appieno dell’economia digitale.

– Divario digitale: il divario tra gli individui e le comunità che hanno accesso e utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e quelli che non lo fanno.

Fonte:

– Benton Institute for Broadband & Society [Nessun URL fornito]

– Legge consolidata sugli stanziamenti, 2021 [Nessun URL fornito]

– Linee guida federali sulla povertà [Nessun URL fornito]