Il Dipartimento del Commercio dello Stato di Washington assegna 14.5 milioni di dollari per espandere l'accesso a Internet

Il Dipartimento del Commercio dello Stato di Washington ha annunciato sovvenzioni da 14.5 milioni di dollari per supportare i servizi di navigazione digitale ed espandere l’accesso a Internet ad alta velocità. Queste sovvenzioni mirano a fornire supporto tecnico individuale, dispositivi e abbonamenti alle comunità svantaggiate in tutto lo Stato.

Attualmente, quasi 240,000 famiglie a Washington non hanno accesso a Internet ad alta velocità e il 4% delle famiglie non dispone di un dispositivo informatico. Le sovvenzioni sosterranno tre organizzazioni nel fornire risorse a individui e gruppi come persone in cerca di lavoro, studenti, studenti di lingua inglese, clienti Medicaid, persone in povertà e anziani.

I servizi di navigatore digitale finanziati da queste sovvenzioni includeranno una hotline per i membri della comunità per fissare appuntamenti con un navigatore digitale, la distribuzione di dispositivi compatibili con Internet e la formazione sulle competenze digitali. I progetti saranno realizzati in collaborazione con organizzazioni a livello comunitario, tra cui biblioteche, operatori sanitari e organizzazioni no-profit focalizzate su questioni multiculturali e educative.

I finanziamenti sono stati assegnati alle seguenti organizzazioni:

Coalizione per l’equità nell’istruzione – $ 10,223,042 Rete sanitaria comunitaria di Washington – $ 3,846,000 Tribù indiana Nisqually – $ 430,958

La Coalizione per l’Equità nell’Educazione collaborerà con le organizzazioni della comunità per fornire formazione sulle competenze di alfabetizzazione digitale e un call-in center multilingue. Distribuiranno anche dispositivi con connessione Internet, smartphone e altre apparecchiature. La Community Health Network di Washington fornirà supporto alla navigazione digitale attraverso la propria rete di Community Health Center senza scopo di lucro, fornendo assistenza a oltre 1 milione di pazienti in tutto lo stato. Il consorzio Nisqually Indian Tribe collaborerà con varie organizzazioni per offrire servizi di navigazione digitale, corsi di competenze digitali e servizi Internet scontati o gratuiti.

Il Dipartimento del Commercio ha ricevuto 26 richieste di sovvenzione, evidenziando la significativa domanda di accesso a Internet e formazione in competenze digitali nello Stato. Le organizzazioni scelte lavoreranno come moltiplicatori di forza, fungendo da hub per fornire servizi di navigazione digitale attraverso partenariati con altre entità della comunità.

Questo è il terzo anno di sovvenzioni del Programma Digital Navigator, con oltre 213,000 residenti di Washington che già beneficiano di questi servizi. Il programma mira a colmare il divario digitale e garantire che tutti i residenti abbiano pari opportunità di prosperare in una società digitale.

Fonti: Dipartimento del Commercio dello Stato di Washington