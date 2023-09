– Razorpay acquisisce la startup di fatturazione digitale BillMe

Razorpay, una delle principali piattaforme fintech, ha acquisito BillMe, una startup di fatturazione digitale e coinvolgimento dei clienti. Questa partnership mira a consentire alle aziende di interagire meglio con i propri consumatori finali. L'amministratore delegato e co-fondatore di Razorpay, Shashank Kumar, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione, affermando che aiuterà i marchi di vendita al dettaglio offline a crescere più rapidamente e ad accedere a soluzioni di pagamento omnicanale. Questa è l'ottava acquisizione di Razorpay e la prima da quando ha acquisito Ezetap, una società di pagamenti digitali end-to-end, nell'agosto 2022.

La startup Neso Brands di House of Brands acquisisce una partecipazione in Le Petit Lunetier

Neso Brands, startup sostenuta da Lenskart, ha acquisito una partecipazione in Le Petit Lunetier, marchio di occhiali omnicanale con sede a Parigi. L'investimento di 4 milioni di dollari verrà utilizzato per espandere la presenza al dettaglio di Le Petit Lunetier in Europa e introdurre il marchio nei mercati di Lenskart in Asia e nel Medio Oriente. Bjorn Bergstrom e Peyush Bansal, rispettivamente cofondatori di Neso Brands e CEO del gruppo Lenskart, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Le Petit Lunetier.

1Bridge acquisisce le risorse tecnologiche di eSamudaay

La piattaforma di social tech 1Bridge ha acquisito le risorse tecnologiche di eSamudaay, una startup che crea reti di e-commerce locali nelle città più piccole. Lo scopo di questa acquisizione è portare i microimprenditori rurali su una piattaforma integrata con Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, co-fondatore e CTO di eSamudaay, è passato a 1Bridge come nuovo CTO. Inoltre, 1Bridge ha ricevuto un finanziamento azionario di Rs 4 crore in un round di bridge da C4D Partners e altri investitori.

Vertex Ventures raccoglie 541 milioni di dollari nel Fondo V

Vertex Ventures Southeast Asia and India, una società di venture capital sostenuta da Temasek, ha raccolto 541 milioni di dollari nel suo quinto fondo. Il fondo supera l'obiettivo di 450 milioni di dollari ed è più grande dell'80% rispetto al fondo precedente raccolto nel 2019. Vertex Ventures ha avuto uscite di successo da aziende come Grab, FirstCry e XpressBees. Il nuovo fondo prevede una dotazione di coinvestimento dedicata di 50 milioni di dollari per la collaborazione con il fondo madre in startup guidate da donne.

Kale raccoglie 30 milioni di dollari per potenziare i sistemi Cargo Community

Kale, una piattaforma logistica SaaS globale, ha raccolto 30 milioni di dollari nel suo round di finanziamento di serie B. Il finanziamento verrà utilizzato per ampliare e implementare i nuovi sistemi Cargo Community di Kale in Nord America ed Europa. La piattaforma mira a facilitare il commercio transfrontaliero senza soluzione di continuità e senza supporti cartacei. In precedenza, Kale aveva raccolto un investimento di serie A di 5 milioni di dollari da Inflexor Ventures nel 2021.

Brine Fi raccoglie 16.5 milioni di dollari in finanziamenti di serie A

L'exchange di criptovalute decentralizzato Brine Fi ha raccolto 16.5 milioni di dollari nel suo round di finanziamento di serie A. Il finanziamento è stato guidato da Pantera Capital e comprende la partecipazione di Elevation Capital, Starkware, Spartan Group e altri investitori. La piattaforma di orderbook di Brine Fi elabora volumi mensili di 300 milioni di dollari ed è classificata tra i primi 10 DEX a livello globale.

Pee Safe raccoglie finanziamenti per 3 milioni di dollari

Il marchio di igiene e benessere Pee Safe ha raccolto 3 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Natco Pharma e Rainmatter Health. Al round ha partecipato anche Alkemi Growth Capital. I fondi verranno utilizzati per accelerare gli sforzi di espansione dell'azienda e affermarsi come marchio leader nel settore del benessere intimo.

Wogom raccoglie finanziamenti per 1.9 milioni di dollari

Wogom, una piattaforma basata su cloud per l'ecosistema di distribuzione e vendita al dettaglio, ha raccolto 1.9 milioni di dollari in finanziamenti da family office e angel investor non divulgati. Il finanziamento verrà utilizzato per l’espansione del mercato, gli investimenti in tecnologia e lo sviluppo del prodotto.

Swiggy lancia la Digital Learning Academy per i ristoranti partner

La piattaforma di consegna di cibo online Swiggy ha lanciato un'accademia di apprendimento digitale chiamata Learning Station. Integrata nell'app partner Swiggy, Learning Station offre una varietà di corsi su misura per supportare i ristoranti partner nel loro percorso di crescita. Il contenuto si concentra sull'utilizzo di strumenti tecnologici, sullo sfruttamento dei dati per la crescita aziendale e sulla padronanza di vari aspetti delle operazioni di ristorazione.

Qure.ai riceve l'autorizzazione dalla FDA per una soluzione radiografica del torace abilitata all'intelligenza artificiale

Qure.ai, una società di intelligenza artificiale nel settore sanitario, ha ricevuto l'autorizzazione della FDA per la sua soluzione per radiografia del torace abilitata all'intelligenza artificiale, qXR. La soluzione può ora valutare il pneumotorace e l’effusione pleurica, che sono risultati critici nei pronto soccorso e nelle unità di terapia intensiva. L'autorizzazione della FDA si aggiunge al portafoglio esistente di prodotti approvati dalla FDA di Qure.ai.

