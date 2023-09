Il supporto al modding per Starfield arriverà nel 2023, afferma Todd Howard

Il direttore del gioco Todd Howard ha confermato che gli strumenti ufficiali di modding per Starfield, il gioco di ruolo open space di grande successo sviluppato da Bethesda Game Studios, saranno disponibili nel 2023. In un'intervista con la pubblicazione giapponese Famitsu, Howard ha espresso l'importanza dei mod per lo studio e ha assicurato ai fan che il supporto delle mod sarebbe stato implementato in modo significativo.

Bethesda Game Studios ha una storia di introduzione del supporto al modding per i suoi giochi dopo il loro rilascio iniziale. Ad esempio, Fallout 4 ha ricevuto il supporto mod ufficiale un anno dopo il suo lancio. Howard ha confermato durante un AMA su Reddit nel novembre 2021 che Starfield avrebbe seguito questo stesso schema, mantenendo la promessa dello studio di fornire il supporto mod completo per il gioco.

La community di modding è stata una parte vitale dei giochi Bethesda negli ultimi vent'anni e Howard ha espresso apprezzamento per il loro contributo. Spera di vedere più modder trasformare la loro passione in una carriera e crede che l'imminente supporto mod per Starfield consentirà ai creatori di fare proprio questo.

Starfield ha avuto un successo incredibile sin dalla sua uscita il 6 settembre per console PC e Xbox. Il gioco ha raccolto oltre sei milioni di giocatori, con un picco di oltre 330,000 giocatori simultanei su Steam, superando il record stabilito da The Elder Scrolls V: Skyrim. Tuttavia, va notato che Starfield è disponibile tramite Xbox Game Pass, il che potrebbe aver contribuito al suo elevato numero di giocatori.

Fonte: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Definizioni:

– Strumenti di modding: strumenti software forniti dagli sviluppatori di giochi che consentono agli utenti di modificare o personalizzare aspetti di un gioco, come grafica, meccanica di gioco e interfaccia utente.

– Supporto mod: implementazione e disponibilità di strumenti di modding per un gioco, che consentono ai giocatori di creare e condividere modifiche.

– Giocatori simultanei: il numero di giocatori che giocano attivamente a un gioco contemporaneamente.

Nota: questo articolo è un riepilogo e non contiene alcun contenuto originale dell'articolo di origine.