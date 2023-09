Bethesda discute della mancanza di veicoli terrestri a Starfield

By

Bethesda Game Studios ha rivelato che il loro prossimo gioco, Starfield, non includerà veicoli terrestri al momento del lancio. I giocatori esploreranno i vasti pianeti esclusivamente a piedi, con l'assistenza di un jetpack. Secondo Todd Howard, la decisione di omettere i veicoli terrestri è stata intenzionale e presa per creare un'esperienza più curata per i giocatori.

Howard ha spiegato che l'inclusione dei veicoli avrebbe alterato in modo significativo il gameplay. Concentrandosi sull'esplorazione dei pianeti a piedi, Bethesda può controllare il ritmo e garantire che i giocatori vivano un'esperienza coerente. Tuttavia, ha menzionato che i giocatori avranno comunque un veicolo sotto forma di astronave per i viaggi interstellari. Inoltre, i giocatori possono aggiornare il proprio jetpack per un'esplorazione planetaria più divertente.

Alcuni giocatori hanno espresso disappunto per l'assenza di veicoli terrestri, citando il desiderio di maggiori opzioni di trasporto e la possibilità di costruire i propri veicoli. Tuttavia, altri apprezzano la decisione, poiché consente un gameplay più concentrato e mirato all'interno di aree specifiche della mappa.

Anche se i veicoli terrestri potrebbero non essere disponibili al momento del lancio, esiste la possibilità che Bethesda possa introdurli in futuri contenuti scaricabili o espansioni.

Nella stessa intervista, Howard è stato interrogato sull'ottimizzazione di Starfield per PC. Ha assicurato che il gioco funziona senza problemi sui PC di nuova generazione, ma ha affermato che alcuni giocatori potrebbero aver bisogno di aggiornare il proprio hardware per godersi appieno i progressi tecnologici del gioco.

