Starfield impressiona i giocatori con fisica dettagliata e interazioni con gli oggetti

Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo di Bethesda, affascina i giocatori con la sua attenzione ai dettagli quando si tratta di fisica e interazioni con gli oggetti. I fan si divertono da tempo ad accumulare e interagire con vari oggetti nei giochi Bethesda, ma Starfield porta il tutto a un livello completamente nuovo.

Un esempio lampante è un video condiviso sul subreddit di Starfield, che mostra l'astronave di un giocatore piena di patate. Quando il portello si apre, centinaia di patate fuoriescono, ognuna rotolando in un'animazione fluida e realistica. La fisica dietro l'interazione di questi oggetti ha stupito i giocatori, molti dei quali hanno espresso il loro stupore sui social media.

Un altro giocatore ha trovato un modo unico per rubare oggetti nel gioco spingendoli in contenitori e portandoli via senza aggiungerli tecnicamente al proprio inventario. Hanno dimostrato questa tecnica utilizzando un organizer da scrivania per spingere i gettoni di credito in un cesto della biancheria, che hanno poi portato con sé migliaia di crediti.

Questa attenzione ai dettagli e alla fisica in tempo reale è probabilmente uno dei motivi per cui Starfield funziona a 30 fps su Xbox Series X/S, rispetto ad altri giochi di "prossima generazione" che offrono framerate più elevati. Nonostante questa limitazione, i giocatori apprezzano la capacità del gioco di gestire complesse interazioni tra oggetti senza arresti anomali o guasti, un problema comune nei precedenti giochi Bethesda.

Anche se Starfield potrebbe non essere perfetto, i giocatori sono ansiosi di continuare a esplorare le possibilità del gioco e di scoprire cos'altro possono fare nel suo mondo coinvolgente.

