Comprendere la fisica dietro la clip virale della patata Starfield

La settimana scorsa, un video clip di un giocatore di Starfield che riempie 20,000 patate nella cabina di pilotaggio della sua nave è diventato virale. Anche se l’audacia di un’impresa del genere ha attirato l’attenzione, il vero fascino sta nel fatto che tutte quelle patate “hanno fisica”. Ma cosa significa per qualcosa “avere fisica”? Perché le persone rimangono così stupite da un mucchio di patate che cadono in un gioco di esplorazione spaziale?

Per comprendere questo fenomeno, abbiamo contattato diversi sviluppatori di giochi per ottenere informazioni. Nikita Luzhanskyi, uno sviluppatore di Unreal Engine, ha spiegato come vengono calcolate le collisioni tra oggetti nei giochi. In sostanza, quando due oggetti si scontrano nella vita reale, entra in gioco la fisica. Tuttavia, negli spazi virtuali, i computer hanno bisogno di tempo per calcolare la fisica di ogni oggetto coinvolto. Più oggetti ci sono nel mix, più calcoli sono necessari, rendendo le cose più complesse.

Luzhanskyi ha anche sottolineato che i giochi funzionano a un certo frame rate, ad esempio 60 fotogrammi al secondo (fps). In ogni secondo, il motore di gioco elabora i dati di input, li applica al mondo di gioco, calcola le interazioni con gli oggetti e visualizza l'immagine sullo schermo. Più oggetti ci sono, più controlli il motore dovrà eseguire per ottenere interazioni realistiche. Tuttavia, il superamento del limite superiore del frame rate può causare un rallentamento del gioco, il che è indesiderabile per i giocatori.

Il calcolo del movimento degli oggetti in un gioco implica l'utilizzo di più algoritmi per calcolare piccoli movimenti tra tick o intervalli di tempo. Vengono presi in considerazione fattori come l'accelerazione, la velocità e le collisioni. Ottenere collisioni realistiche con centinaia o migliaia di oggetti richiede un codice efficiente e veloce.

La genialità del fermapatate Starfield sta nel fatto che, nonostante ci siano 20,000 patate in collisione tra loro, con il pavimento e con una porta in movimento, si comportano come patate vere. Liam Tart, artista principale di Unknown Worlds, spiega che sebbene le patate possano apparire immobili, in realtà simulano continuamente la fisica. Di solito, quando gli oggetti sono vicini, le collisioni provocano rimbalzi e oscillazioni, ma le patate nella clip si muovono delicatamente solo quando la porta si apre. Riuscire a simulare oltre 20,000 patate senza un calo significativo del frame rate è un'impresa impressionante.

Megan Fox, fondatrice di Glass Bottom Games, evidenzia ulteriormente le potenziali sfide che sarebbero potute derivare da questa simulazione. Spiega la differenza tra la fisica della CPU, che viene eseguita sul computer, e la fisica della GPU, che viene eseguita sulla scheda grafica. Mentre la fisica della GPU è più adatta per simulazioni autonome, la fisica della CPU è migliore per le simulazioni interattive che coinvolgono le interazioni dei giocatori. Il fatto che la simulazione della patata sia stata ottenuta utilizzando la fisica della CPU aumenta la natura maestosa della clip.

In conclusione, la clip virale della patata di Starfield mostra le complessità delle simulazioni fisiche nei giochi. L’enorme numero di patate coinvolte ha rappresentato una sfida in termini di potenza computazionale e ottimizzazione del codice. Il fatto che le patate si comportino come patate vere nonostante il loro ambiente virtuale è ciò che rende questa clip davvero strabiliante.

