Starfield stabilisce il record come il più grande lancio di giochi di Bethesda

Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda, ha fatto un ingresso straordinario nel mondo dei giochi. Dalla sua uscita il 31 agosto, il gioco ha raccolto oltre 6 milioni di giocatori, diventando così il più grande lancio nella storia di Bethesda. La sua popolarità si è tradotta in numeri di vendita iniziali impressionanti, con Starfield che domina sia le classifiche di vendita digitali che quelle fisiche.

Su Steam, il gioco occupa attualmente la seconda posizione nella classifica delle vendite più importanti a livello mondiale, subito dietro al campione di lunga data, Counter Strike: Global Offensive. Sebbene Starfield abbia circa 200,000 giocatori simultanei, rispetto al milione di CS:GO, ha superato il numero di giocatori di altri iconici giochi di ruolo Bethesda come Skyrim, Fallout 4 e The Elder Scrolls Online.

Il successo di Starfield non si limita al regno digitale. Nel Regno Unito, il gioco ha conquistato il primo posto nella classifica delle vendite fisiche, superando titoli come Hogwarts Legacy e Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, capo di GamesIndustry.Biz, ha elogiato i risultati ottenuti da Starfield e ha paragonato il suo lancio fisico a Diablo 4, che è stato un grande successo digitale.

Anche se Starfield è disponibile per giocare gratuitamente per i possessori di Xbox e PC con un abbonamento Game Pass, alcuni fan acquistano volentieri il gioco per supportare Bethesda Studios e garantirne il continuo successo. Un giocatore ha espresso le ragioni per acquistare la versione digitale, affermando che supportare finanziariamente il gioco porterà a più contenuti e supporto da parte degli sviluppatori.

Anche se Bethesda non ha rivelato dati ufficiali sulle vendite, le prestazioni di Starfield indicano un buon inizio per il gioco. Mentre la comunità dei giocatori attende con impazienza ulteriori aggiornamenti, sembra che Starfield si sia saldamente affermato come una versione monumentale per Bethesda.

Fonte:

– Classifica delle vendite più importanti a livello globale di Steam

– Discussione su Twitter di GamesIndustry.Biz