Secondo How Long To Beat, il giocatore medio di Starfield, l'ultimo gioco di ruolo di Bethesda, impiega circa 18 ore per completare la missione principale. Questa stima si basa su un campione modesto di 72 giocatori. Tuttavia, va notato che questi numeri potrebbero non essere del tutto rappresentativi, poiché è probabile che i giocatori di questo pool siano particolarmente entusiasti e dedicati, dato che Starfield è ancora un rilascio caldo.

Inoltre, se i giocatori dovessero completare sia la missione principale che le missioni secondarie principali, impiegherebbero circa 49 ore. Questa stima presuppone che i giocatori siano pienamente coinvolti nell'esplorazione di tutti gli aspetti del gioco.

È importante considerare che questi numeri sono soggetti a modifiche man mano che sempre più giocatori condividono suggerimenti e scoprono missioni o segreti nascosti all'interno del gioco. Man mano che la community si riunisce per scoprire nuovi contenuti, il tempo medio di completamento può aumentare e il tempo per un gioco "completazionista" può diminuire.

Il capo della pubblicazione di Bethesda, Pete Hines, ha dichiarato che per lui personalmente ci sono volute circa 130 ore prima che Starfield lo coinvolgesse completamente. Ciò evidenzia la profondità e la ricchezza di contenuti del gioco oltre la semplice missione principale.

Sebbene Starfield possa sembrare familiare ai fan dei precedenti giochi di Bethesda come Fallout 4 o The Elder Scrolls, questa familiarità può fornire un'esperienza confortevole e divertente. Proprio come una ciotola calda di farina d'avena, le avventure open-world di Bethesda offrono un senso di conforto e familiarità che i giocatori spesso trovano attraente.

In conclusione, il tempo medio di completamento della missione principale di Starfield è stimato in circa 18 ore. Tuttavia, i giocatori possono aspettarsi un'esperienza di gioco più lunga se mirano a completare sia la missione principale che le missioni secondarie principali. Man mano che sempre più giocatori esplorano il gioco e condividono le proprie esperienze, il tempo medio di completamento potrebbe cambiare. Nonostante le somiglianze con i precedenti titoli Bethesda, Starfield promette di offrire un'esperienza unica e coinvolgente per i giocatori.

