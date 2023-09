Le intriganti missioni secondarie di Starfield: esplorazione, spionaggio e dilemmi etici

Nell'attesissimo gioco di Bethesda, Starfield, ci sono tantissimi tesori nascosti e missioni secondarie che aspettano di essere scoperte. Il gioco offre un vasto universo pieno di oggetti curiosi che non hanno altro scopo se non quello di decorare e deliziare i giocatori. Dai materiali di ricerca ordinatamente impilati agli strumenti dimenticati e ai panini abbandonati, ogni angolo di Starfield brulica di possibilità elettriche, invitando i giocatori a raccoglierli.

Tuttavia, questa tentazione può portare a conseguenze impreviste. Un giocatore si è ritrovato nel carcere delle Colonie Unite per aver rubato una tazza di polistirolo. Invece di essere gettati in una cella normale, furono portati a bordo della UC Vigilance, dove furono interrogati e costretti a una missione sotto copertura per infiltrarsi nella famigerata banda di pirati della Flotta Cremisi. Quella che segue è una trama complessa che porta i giocatori attraverso diverse galassie, coinvolgendo rapine, scoprendo segreti e navigando tra i confini sfumati tra la narcotraffico spaziale e il vero pirata.

La serie di missioni, intitolata "Deep Cover", è solo l'inizio della trama della Crimson Fleet, che si estende su otto missioni in totale. Ciò che distingue questa serie di missioni è la sua enfasi sulla scoperta organica. I giocatori vengono inviati su pianeti lontani con obiettivi significativi, come costruire relazioni o acquisire parti di navi, piuttosto che collezionare insensati artefatti. Nonostante occasionali momenti di ripetizione, la serie di missioni offre un delicato equilibrio tra amicizia, decisioni difficili e il fascino della ricchezza. Le scelte fatte nel corso di questa trama influenzano la percezione dei compagni e, alla fine, costringono i giocatori a scegliere tra la lealtà alle Colonie Unite o alla Flotta Cremisi.

Oltre all’emozionante serie di missioni della Crimson Fleet, i giocatori possono anche esplorare la linea di missioni Ryujin. Mentre sono sotto copertura come pirati della Flotta Cremisi, i giocatori si imbattono in una domanda di lavoro per Ryujin, l'influente entità aziendale di Neon. Scalando la scala aziendale in questa azienda tecnologica, i giocatori si muovono in un sistema sociale dinamico pieno di spionaggio, ambiguità morale e pugnalate alle spalle. Questa serie di missioni offre una prospettiva diversa sulla malvagità, passando dalle tradizionali sparatorie e uccisioni alla violenza insidiosa del capitalismo.

Queste missioni secondarie non offrono solo storie accattivanti ma anche vantaggi gratificanti al completamento. Starfield prevede varie fazioni a cui unirsi e i giocatori hanno la libertà di esplorarle e unirsi a tutte senza dover scegliere.

In definitiva, Starfield brilla quando guida senza problemi i giocatori dall'esplorazione alla scoperta, ai dilemmi morali e alla costruzione di relazioni, creando un'esperienza avvincente e coinvolgente all'interno del suo vasto universo. Sebbene la serie di missioni principale abbia il suo fascino, le vere gemme si trovano all'interno di queste missioni secondarie, che aggiungono profondità e complessità alla narrativa del gioco.

Fonte: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks tramite Polygon