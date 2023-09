Starfield di Bethesda Game Studios offre un'emozionante esperienza di sparatoria a gravità zero

Bethesda Game Studios ha ricevuto elogi per le sue meccaniche di combattimento in Starfield, con i critici che hanno notato che le sue armi sembrano pesanti, precise e potenti. Un miglioramento significativo rispetto alle armi leggerissime della serie Fallout. Tuttavia, la caratteristica principale è l'opportunità all'inizio del gioco di impegnarsi in un emozionante scontro a fuoco a gravità zero che mette in mostra al meglio il sistema di combattimento del gioco.

[AVVISO SPOILER: quanto segue descrive in dettaglio la missione secondaria della stazione spaziale Almagesto a Starfield.]

Mentre seguivo la serie di missioni Mantis nel mio viaggio da Alpha Centauri, ho scoperto il sistema stellare dell'Olimpo e ho incontrato una stazione spaziale radiale apparentemente ordinaria vicino al pianeta Nesoi, chiamata The Eye. Tuttavia, quando ho provato a comunicare con la stazione non ho ricevuto risposta, il che ha sollevato preoccupazioni.

Salendo sulla stazione, mi sono ritrovato in un affascinante corridoio senza peso, guidato esclusivamente dai jet sul mio zaino. Mentre guardavo attraverso le finestre, ho notato detriti galleggianti all'interno della stazione spaziale vuota, indicando che qualcosa era andato storto. All'improvviso, uno spaziale passò accanto a loro, segnalando l'inizio di un intenso scontro a fuoco. Al livello inferiore scoppiò il caos.

L'ambiente a gravità zero incoraggia un gameplay aggressivo, con solo una grata decorativa che separa i giocatori dalle orde di nemici. L'utilizzo di un jetpack è fondamentale per ridurre rapidamente la distanza e isolare i singoli avversari. Granate e fucili da caccia sono efficaci nel disperdere il gruppo nemico ben coordinato, che sfrutta abilmente la copertura a proprio vantaggio. La vicinanza dell'azione alla camera di equilibrio aumenta l'intensità dell'incontro e anche i compagni IA come il robot Vasco si uniscono all'azione.

Ciò che mi ha colpito di più è stato l'eccezionale sistema fisico. Bethesda ha implementato con successo effetti ragdoll su misura per il combattimento a gravità zero, risultando in movimenti di cadaveri visivamente sbalorditivi e dinamici che possono persino fornire una copertura temporanea.

In conclusione, la stazione spaziale Almagesto rappresenta un'eccezionale opportunità iniziale di gioco per provare l'euforia del combattimento a gravità zero a Starfield. Se non l'hai ancora esplorato, assicurati di portare con te le tue armi preferite e di creare un solido punto di salvataggio. Ti ritroverai a voler rivivere questo scontro a fuoco più volte per apprezzare appieno i sistemi di combattimento del gioco.

Ricorda, quando combatti a gravità zero, tieni presente che il cancello del nemico è abbassato.

Definizioni:

– Gravità zero: uno stato di assenza di gravità sperimentato da oggetti e individui quando soggetti a una forza gravitazionale minima o assente.

– Scontro a fuoco: un'intensa scaramuccia o conflitto che comporta l'uso di armi da fuoco.

– Meccaniche di combattimento: i sistemi e le regole che governano il combattimento nel gioco, inclusi i meccanismi delle armi, il movimento e le tattiche.

Fonte:

– Poligono: https://www.polygon.com/reviews/123

– Bethesda Game Studios: https://bethesda.net/