Starfield: abbracciare i difetti e le stranezze di Bethesda Games

Bethesda Game Studios è noto da tempo per i suoi giochi glitch e imprevedibili, e il nuovo Starfield non fa eccezione. Nonostante le difficoltà tecniche e i sistemi scricchiolanti, le situazioni bizzarre e i bug nei giochi Bethesda danno loro carattere e spingono i giocatori a tornare per averne di più.

I meme e le mod che nascono dai giochi Bethesda sono inseparabili dalla loro identità. Starfield, con la sperimentazione di un gigantesco sistema solare e alcuni problemi di gioco, consolida ulteriormente la reputazione dello studio come "Bugthesda". Anche se alcuni potrebbero criticare i problemi tecnici, è la natura caotica e imprevedibile dei giochi a renderli memorabili.

Le ambientazioni di Bethesda spesso sembrano generiche, attingendo a vari generi come high fantasy, post-apocalisse e fantascienza. Tuttavia, è la stranezza di queste ambientazioni che le distingue. In Starfield, i giocatori hanno già scoperto NPC che levitano, cittadini che rimbalzano l'uno sull'altro e personaggi con dialoghi ed espressioni bizzarri.

Questi momenti strani non derivano solo da problemi tecnici ma anche da scelte progettuali deliberate. Il dialogo di Bethesda, sebbene migliorato rispetto ai giochi precedenti, mostra ancora un genericismo tipico del campo che aggiunge fascino al gioco. La telecamera che ingrandisce i volti dei personaggi mentre parlano e i loro movimenti innaturali crea un effetto surreale e destabilizzante, ricordando ai giocatori che questi giochi sono solo elaborate sciarade.

I difetti e le stranezze dei giochi Bethesda hanno ispirato sketch comici e meme, dimostrando l'influenza dello studio sulla cultura di Internet. Sebbene i bug possano essere frustranti, l'impegno di Bethesda nel promuovere una comunità di modding e nell'abbracciare il caos creato dai giocatori aumenta l'ilarità e il divertimento dei loro giochi.

Starfield, con le sue idiosincrasie e la continuazione dell'esclusivo design di gioco di Bethesda, promette di offrire ai giocatori un'esperienza indimenticabile e stranamente accattivante.

