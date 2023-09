Come guadagnare vendendo contrabbando a Starfield

Riepilogo: Guadagnare a Starfield può essere un processo che richiede tempo, ma ci sono modi per accelerare il processo. Uno dei metodi più semplici è vendere oggetti di contrabbando, oggetti illeciti come organi prelevati, trovati in edifici e navi nemiche. Il contrabbando è contrassegnato da un simbolo giallo e può essere venduto con un profitto significativo. Il posto migliore per vendere il contrabbando è The Den, una stazione spaziale situata nel sistema The Wolf. Per attraccare la tua nave a The Den, devi arrivare entro 500 metri dalla stazione. All'interno di The Den troverai il venditore dell'Autorità commerciale, che ha 11,000 crediti disponibili e offre un luogo conveniente per vendere il tuo contrabbando.

Quando vendi contrabbando al The Den, non verrai scansionato all'arrivo, anche se si tratta di una struttura militare dell'UC. Per ripristinare i crediti del venditore dell'Autorità commerciale, è necessario attendere un totale di 48 ore, rimanendo seduto o dormendo per 24 ore due volte. Ci sono sedie di fronte all'Autorità commerciale per la tua comodità.

È importante notare che The Den nel sistema The Wolf è la posizione corretta, poiché c'è anche una vecchia tana distrutta. Inoltre, c'è la possibilità che tu possa incontrare una nave mercantile dell'Autorità commerciale mentre viaggi nello spazio, ma è consigliabile vendere a The Den per assicurarsi un posto garantito.

Se vuoi massimizzare i tuoi guadagni dal contrabbando, considera di investire nell'abilità Commercio il prima possibile. Questa abilità sociale ti consente di vendere oggetti per il 10% in più e diventa più redditizia con ogni grado.

Nel complesso, vendere il contrabbando a Starfield è un modo redditizio per fare soldi rapidamente. Ricorda di essere cauto ed evitare di farti sorprendere con il contrabbando utilizzando carichi protetti o viaggiando velocemente fuori dall'area prima che la sicurezza controlli la tua nave.

Fonte: IGN – Miranda Sanchez, redattore esecutivo delle guide di IGN