Migliora la tua esperienza coinvolgente in Starfield con queste impostazioni

Hai mai desiderato immergerti più a fondo nel mondo di Starfield e rendere il gioco più coinvolgente? Anche se il gioco potrebbe non avere molte opzioni di gioco da modificare, ci sono alcune impostazioni che puoi modificare per migliorare la tua esperienza e rendere la vasta galassia ancora più incantevole.

Innanzitutto, valuta la possibilità di disabilitare i marcatori mobili. Questi indicatori possono spesso distrarti dalle immagini mozzafiato che il gioco ha da offrire. Affidati invece alla segnaletica cittadina e navale per orientarti nel mondo. Questo ti farà sentire più connesso all’ambiente circostante e ti farà interagire con l’ambiente stesso. Anche se alcuni obiettivi delle missioni potrebbero essere più difficili da trovare senza gli indicatori, puoi fare affidamento sullo scanner per guidarti nella giusta direzione.

Successivamente, valuta la possibilità di rimuovere il mirino. Questo piccolo punto al centro della tua visione può essere fastidioso e distrarti dal gioco. Disabilitandolo, i momenti in cui miri verso il basso diventano più critici, aggiungendo intensità ai tuoi scontri a fuoco. Tuttavia, tieni presente che raccogliere piccoli oggetti potrebbe essere più difficile senza mirino. Se ti piace giocare in terza persona, non avrai nemmeno un mirino, ma potrai attivare temporaneamente lo scanner per fungere da sostituto.

Se stai cercando un maggiore senso di realismo, prova a disattivare la musica del gioco. Ciò ti consente di immergerti completamente nei suoni dell'universo di Starfield, dalle città frenetiche ai violenti spari. Rimuovendo la colonna sonora, si vive il gioco interamente nel momento presente, rendendo l'esperienza più accattivante. Tieni presente che la musica diegetica, come quella riprodotta quando raccogli un artefatto, sarà comunque udibile.

Inoltre, valuta la possibilità di regolare l'intensità della grana della pellicola. Sebbene la grana della pellicola aggiunga un certo fascino estetico, disabilitarla può fornire un'immagine più chiara e far apparire il cielo notturno più vivido. Tuttavia, tieni presente che alcuni elementi visivi potrebbero apparire diversi senza la grana della pellicola, in particolare con FSR 2 abilitato.

Potrebbe anche valere la pena disattivare i sottotitoli dei dialoghi, a meno che non sia necessario per motivi di accessibilità. Facendo affidamento esclusivamente sulle tue orecchie per assorbire il dialogo, puoi apprezzare appieno la narrazione visiva di Starfield.

Queste impostazioni sono solo l'inizio per migliorare la tua esperienza coinvolgente in Starfield. Potresti anche esplorare la possibilità di disattivare altre opzioni, come "Mostra informazioni sull'oggetto nell'HUD", lasciando disattivati ​​i numeri dei danni o persino nascondendo la tua armatura quando giochi in terza persona. Sperimenta queste impostazioni per trovare l'equilibrio perfetto per il tuo stile di gioco.

Fonte:

Gioco Starfield di Bethesda Softworks