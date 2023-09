Starfield supera il record di giocatori simultanei di Skyrim su Steam

Starfield, l'attesissimo gioco spaziale di Bethesda, continua a battere record sin dalla sua uscita. Il gioco ha ora superato il numero massimo di giocatori simultanei di Skyrim su Steam, raggiungendo 330,723 giocatori contemporaneamente. Questo numero supera il record di Skyrim di 287,411 giocatori simultanei stabilito nel 2011.

Vale la pena notare che questi dati si basano solo sui giocatori Steam, poiché Starfield è disponibile anche su PC tramite Game Pass e su console Xbox. Il capo di Xbox Phil Spencer ha precedentemente annunciato che Starfield aveva già raccolto oltre un milione di giocatori su tutte le piattaforme il 7 settembre.

Sebbene il lancio di Starfield sia considerato più grande di qualsiasi altro gioco di Fallout fino ad oggi, è ancora inferiore al numero di giocatori simultanei raggiunto da Fallout 4 nel 2015. Fallout 4 ha raggiunto il picco di quasi 473,000 giocatori simultanei durante la sua uscita. Tuttavia, Starfield si sta comportando decisamente meglio di Fallout 76, che ha raggiunto solo un massimo di 32,982 giocatori nel 2020.

Nonostante non superi il numero di giocatori simultanei di altri popolari giochi di ruolo come Baldur's Gate 3, Starfield ha conquistato il quinto posto per il gioco più grande su Steam. Attualmente si trova dietro PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive.

Il successo di Starfield sin dal suo lancio dimostra l'alto livello di attesa e interesse per il gioco. Mentre i giocatori continuano a esplorare la vastità dello spazio in questo coinvolgente gioco di ruolo, sarà interessante vedere come si comporterà in futuro rispetto ad altri titoli popolari.

Fonti: commenti degli sviluppatori, record SteamDB