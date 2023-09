Starfield: un'occasione persa nell'esplorazione spaziale

Nell'attesissimo gioco di fantascienza di Bethesda, Starfield, i giocatori si ritrovano in un'esperienza deludente che non è all'altezza del suo potenziale. Nonostante i suoi numerosi difetti, Starfield non è un disastro ma piuttosto un'occasione persa per abbracciare pienamente la sua ambientazione unica nello spazio.

Uno dei problemi principali di Starfield è che percorre un terreno familiare piuttosto che offrire qualcosa di veramente innovativo. Sembra un mix dei titoli precedenti di Bethesda, Skyrim e Fallout, con l'aggiunta di un tema spaziale. L'aspetto dell'esplorazione spaziale del gioco è più un ripensamento, con capacità di volo limitate e mancanza di scoperte interessanti sui pianeti.

A differenza dei precedenti giochi di esplorazione spaziale che fondono perfettamente lo spazio e le superfici dei pianeti, Starfield separa questi due elementi con scene tagliate e schermate di caricamento. Questa scelta progettuale restrittiva diminuisce il senso di libertà ed eccitazione che il gioco avrebbe potuto offrire.

Inoltre, le missioni in Starfield soffrono di meccaniche di gioco noiose e compiti ripetitivi. Il sistema di movimento e il combattimento sono mediocri e l'intelligenza artificiale degli alleati è ridicolmente debole. Sebbene le missioni secondarie mostrino una certa varietà e imprevedibilità, la scrittura e le caratterizzazioni complessive risultano piatte, risultando in dialoghi banali e interazioni poco interessanti.

Nonostante queste carenze, Starfield ha alcune qualità di riscatto. L'ambientazione del gioco, con la sua miscela unica di Ocean's Eleven e un romanzo di Agatha Christie, crea uno sfondo intrigante. Tuttavia, la mancanza di interattività e le scelte limitate rendono questi momenti noiosi e privi di ispirazione.

Nel complesso, l'incapacità di Starfield di impegnarsi pienamente nella sua premessa di esplorazione spaziale e la sua scarsa esecuzione del gameplay e della narrazione gli impediscono di raggiungere il suo pieno potenziale. Sebbene il gioco possa ancora piacere ai fan dei precedenti titoli di Bethesda, alla fine non riesce a offrire l'esperienza innovativa e accattivante che molti speravano.

