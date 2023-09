I giocatori di Starfield scoprono un exploit di denaro infinito simile a Skyrim

In appena una settimana dalla sua uscita, i giocatori di Starfield si sono già imbattuti in un exploit di denaro infinito che ha una sorprendente somiglianza con quello trovato in The Elder Scrolls 5: Skyrim. PC Gamer riferisce che YouTuber vNivara ha caricato un video che mostra come i giocatori possono accedere a una quantità illimitata di crediti irrompendo nelle scorte segrete dei venditori, saccheggiando i loro oggetti e poi vendendoli.

Questo exploit funziona in modo simile al famigerato exploit monetario di Skyrim, ma implica cadere attraverso la mappa invece di trovare un nascondiglio nascosto sotto le rocce. I giocatori dovranno prepararsi ottenendo la mod Power Boostpack e raggiungendo in anticipo il grado 2 nell'abilità di allenamento del Boost Pack.

vNivara fornisce una guida passo passo su come accedere a questi forzieri dei venditori situati sotto Nuova Atlantide utilizzando mosse e salti parkour. Ciò alla fine porta a una caduta attraverso la mappa, consentendo ai giocatori di rubare tutto dai forzieri prima di tornare in superficie. Per ripristinare i venditori e ripetere il processo, i giocatori possono andare su un altro pianeta, riposarsi per un po' e poi tornare.

Questo è probabilmente uno dei tanti exploit che i giocatori scopriranno, garantendo loro l'accesso a oggetti e vantaggi che normalmente non avrebbero. Un altro exploit consente ai giocatori di ottenere una potente tuta spaziale all'inizio del gioco. La Guida Starfield di IGN fornisce ulteriori informazioni su questi exploit e trucchi.

Starfield ha registrato un lancio di successo, arrivando addirittura in cima alle classifiche di vendita prima del suo rilascio ufficiale. Il capo di Xbox Phil Spencer ha rivelato che oltre un milione di persone stavano giocando al gioco contemporaneamente. Il gioco ha anche suscitato attenzione per eventi peculiari, come la rimozione di tutti i labrador da parte di Bethesda dal gioco, i giocatori che tentano di ricreare Starfield su PlayStation e l'inaspettata dimostrazione di fisica realistica che coinvolge le patate.

Nella nostra recensione, IGN ha assegnato a Starfield un punteggio di 7/10, elogiando le sue missioni espansive e le discrete meccaniche di combattimento. Nonostante le varie sfide affrontate, i contenuti avvincenti del gioco sembrano attirare i giocatori.

