Il giocatore scopre un problema tecnico per possedere la stazione spaziale Starfield: la chiave

In una sorprendente svolta degli eventi, un giocatore del gioco Starfield è in qualche modo riuscito ad acquistare e registrare The Key, una grande stazione spaziale che funge da quartier generale per la fazione dei pirati della Flotta Cremisi. Questo problema tecnico ha suscitato la speranza tra i giocatori che i futuri DLC o mod introducano la possibilità di costruire e personalizzare stazioni spaziali.

Il giocatore, che ha il nome utente u/VeganSatan666420, ha condiviso la sua esperienza su Reddit. Rivelano che dopo aver venduto una nave rubata ai pirati, sono riusciti a cambiare la loro nave natale in La Chiave. È interessante notare che la stazione è apparsa nel menu del costruttore navale, consentendo loro di spostare i suoi moduli come se fosse una nave normale.

Mentre u/VeganSatan666420 ha chiarito che The Key non è completamente pilotabile, sono riusciti a far atterrare la stazione su un pianeta, con la stazione che si incastrava goffamente nel terreno. È rimasto intatto e potrebbe essere stato accessibile dalla superficie del pianeta.

È importante notare, tuttavia, che la vendita di una stazione spaziale come The Key può avere gravi conseguenze. Un altro giocatore, u/DeliriousDal, ha erroneamente venduto la stazione The Den e l'ha trovata completamente scomparsa dal gioco, insieme a tutti i servizi, i personaggi e le missioni ad essa associati.

Molti fan hanno ipotizzato che questo problema tecnico potrebbe essere un suggerimento per una futura funzionalità di Starfield. La possibilità di costruire e personalizzare stazioni spaziali personali, o persino di avere cantieri navali, potrebbe essere introdotta come DLC o mod. Questa possibilità ha generato entusiasmo tra i giocatori desiderosi di maggiori opportunità di personalizzazione e immersione nel gioco.

Starfield, noto per la sua coinvolgente esplorazione spaziale e il gameplay di gioco di ruolo, è stato acclamato come uno dei migliori giochi sia per i giocatori Xbox che per quelli PC che amano il genere fantascientifico.

Fonte:

– Utente Reddit u/VeganSatan666420

– Utente Reddit u/DeliriousDal

Definizioni:

– Starfield: un gioco di esplorazione spaziale noto per il suo profondo gameplay RPG.

– DLC: Contenuto scaricabile, contenuto di gioco aggiuntivo acquistabile separatamente.

– Mod: modifiche apportate dai giocatori per alterare o migliorare un gioco.

– Costruttore di navi: un menu all'interno di Starfield che consente ai giocatori di personalizzare le proprie navi.

– La chiave: una grande stazione spaziale che funge da quartier generale per la Crimson Fleet a Starfield.

– Glitch: un errore o un guasto di programmazione che provoca un comportamento di gioco involontario.