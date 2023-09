Il giocatore crea una nave sopraffatta a Starfield

Un giocatore del popolare gioco Starfield ha creato quella che potrebbe essere la nave più potente possibile. L'utente Reddit Solace_of_the_Thorns ha scoperto una strategia unica che rende la nave praticamente immune ai danni frontali. Posizionando il punto medio della nave sopra e a sinistra della nave vera e propria, noto come "L-Wing", le navi nemiche non sono in grado di colpirla direttamente.

Il concetto alla base dell'Ala L è che le navi nemiche tipicamente prendono di mira il punto medio della tua nave, che viene calcolato dall'intersezione dei due punti più lontani sugli assi X, Y e Z. Tuttavia, posizionando il punto centrale dell'Ala a L nello spazio vuoto anziché all'interno della nave, la nave diventa incredibilmente difficile da colpire.

Anche se i colpi vaganti possono comunque colpire la nave, tutti i colpi sul bersaglio mancheranno a causa dello spostamento del punto medio. Ciò significa che man mano che il giocatore si avvicina al nemico, la precisione del nemico diminuisce, rendendo l'Ala L estremamente vantaggiosa nei combattimenti aerei.

Visivamente, l'Ala a L non è la nave esteticamente più gradevole, con la parte principale della nave piena di moduli habitat e un braccio lungo e sottile che si estende su un lato, creando una forma a "L". Tuttavia, il design della nave dà priorità alla funzionalità rispetto all'apparenza, consentendo al giocatore di uscire indenne dagli incontri con pirati nemici di alto livello.

I giocatori interessati a creare le proprie navi in ​​Starfield possono consultare la guida alle navi Starfield di IGN per suggerimenti e strategie utili.

In conclusione, il design della nave L-Wing in Starfield ha fornito ai giocatori un modo intelligente ed efficace per creare una nave superpotente. Sfruttando le meccaniche del gioco e posizionando il punto medio all'esterno della nave, i giocatori possono ottenere una quasi immunità ai danni frontali, rendendoli formidabili avversari in combattimento.

Fonte:

– Solace_of_the_Thorns (Reddit)