Starfield batte i record come lancio del gioco di maggior successo di Bethesda

L'attesissimo gioco di Bethesda, Starfield, ha raggiunto un nuovo traguardo diventando il gioco di maggior successo nella storia dell'azienda. Superando la popolarità di titoli come Skyrim e Fallout, Starfield ha raccolto oltre sei milioni di giocatori dalla sua uscita completa il 6 settembre.

Sebbene Bethesda non abbia fornito una ripartizione del numero di giocatori tra piattaforme PC e Xbox, è stato confermato che il gioco ha raggiunto oltre un milione di giocatori simultanei su tutte le piattaforme, inclusi PC e Xbox Series X/S. SteamDB ha registrato un picco di oltre 269,000 giocatori il giorno del rilascio di Starfield, con numeri costanti che si aggirano ancora intorno ai 258,000 nel breve periodo successivo.

Starfield è un'uscita importante per Bethesda in quanto segna la prima nuova proprietà intellettuale (IP) dello studio in oltre 20 anni. Precedentemente noto per i rinomati franchise di Elder Scrolls e Fallout, Starfield dimostra l'espansione di Bethesda in un nuovo territorio. Questa versione arriva anche dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft nel 2021 come parte dell'acquisizione di ZeniMax Media.

Il gioco ha ricevuto recensioni contrastanti da giocatori e critici. Tuttavia, il suo enorme successo può essere attribuito all'attesa che circonda la prima incursione di Bethesda nel genere dei giochi di ruolo spaziali. Nonostante alcune critiche sulla perdita del familiare "fascino di Bethesda" nella vastità della sua galassia, Starfield ha catturato l'attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo.

