Starfield supera le precedenti versioni Bethesda con oltre sei milioni di giocatori

Starfield, l'attesissimo gioco di Bethesda, è diventato il titolo di lancio più importante dell'azienda, superando il successo di titoli precedenti come Skyrim e Fallout 4. Dal suo rilascio in accesso anticipato il 1 settembre, seguito da un rilascio più ampio il 6 settembre, Starfield ha già ha attirato oltre sei milioni di giocatori su Xbox e PC.

Ciò che distingue Starfield dagli altri lanci di giochi è la sua disponibilità su Xbox Game Pass come titolo first-party. Ciò ha contribuito alla sua diffusa popolarità e accessibilità tra i giocatori. Inoltre, il gioco ha raggiunto traguardi significativi in ​​un breve lasso di tempo, raggiungendo oltre un milione di giocatori simultanei e raggiungendo un picco di 250,000 utenti simultanei giornalieri su Steam.

Secondo Jerret West, chief marketing officer di Xbox, Starfield è più di un semplice lancio di un gioco: è un fenomeno che cattura l'attenzione sia dell'industria dei giochi che delle conversazioni più ampie dei consumatori. West descrive Starfield come una gemma rara che emerge solo una volta ogni pochi anni, rendendola una pietra miliare significativa nel mondo dei giochi.

Inoltre, West vede Starfield come il punto di partenza di un viaggio più ampio per Xbox, con una line-up di titoli first-party pianificati per i prossimi anni. Lo vede come l'inizio di un periodo straordinario per l'azienda.

In sintesi, il successo di Starfield è stato senza precedenti, superando già i risultati dei precedenti titoli di successo di Bethesda. Il lancio del gioco su Xbox Game Pass e la sua capacità di affascinare un vasto pubblico segnano una nuova era sia per Bethesda che per Xbox.

