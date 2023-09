La collaborazione di Bethesda con AMD apporta vantaggi alle GPU e alle CPU AMD

Recentemente, la partnership di Bethesda con AMD per il loro prossimo gioco, Starfield, ha attirato l'attenzione tra i giocatori di PC. Secondo un'analisi dettagliata del Digital Foundry, sembra che Starfield sia stato ottimizzato per funzionare meglio su GPU e CPU AMD rispetto alle controparti Intel e Nvidia.

AMD è il partner PC esclusivo di Starfield e ha lavorato a stretto contatto con gli ingegneri di Bethesda per ottimizzare il gioco per l'hardware AMD. Questa collaborazione ha portato a prestazioni migliori sui sistemi AMD. Ad esempio, Digital Foundry ha scoperto che con la Radeon RX 6800 XT di generazione precedente di AMD abbinata al Core i9-12900K di Intel, il gioco funziona circa il 46% più velocemente rispetto alla RTX 3080 di generazione precedente di Nvidia sullo stesso sistema.

Anche se i frame rate medi sono più bassi con l'RTX 3080, anche i frame time soffrono di picchi regolari. Sembra che l'impostazione della qualità ultra shadow possa essere la causa di questo problema. La modifica di questa impostazione potrebbe migliorare le prestazioni, soprattutto sulle GPU Nvidia meno recenti.

Inoltre, il Digital Foundry ha scoperto alcune strane anomalie prestazionali con le CPU Intel. Abilitare l'hyperthreading sui chip Intel porta effettivamente a frame rate medi peggiori rispetto a quando è disattivato. D'altra parte, la disattivazione di SMT sulle CPU AMD non influisce tanto sui frame rate ma rende i frame time più incoerenti.

Nel complesso, il Digital Foundry conclude che Starfield sembra essere ottimizzato per i sistemi AMD ma non tanto per quelli Intel e Nvidia. Suggeriscono che Bethesda dovrebbe lavorare per ottimizzare meglio il gioco per queste piattaforme e Intel e Nvidia dovrebbero rilasciare driver aggiornati nel tempo.

Sono state sollevate preoccupazioni dai giocatori di PC che si aspettavano che il gioco funzionasse bene sui loro sistemi Nvidia e Intel. Il direttore di Bethesda, Todd Howard, ha affermato in un'intervista che il gioco è stato ottimizzato per PC e spinge i confini della tecnologia. Tuttavia, alcuni giocatori sperano che futuri aggiornamenti e rilasci di driver miglioreranno le prestazioni del gioco su sistemi non AMD.

Fonte: The Verge