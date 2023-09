Starfield diventa il più grande lancio di giochi di Bethesda con sei milioni di giocatori

Secondo lo sviluppatore Bethesda, più di sei milioni di giocatori hanno già giocato a Starfield, rendendolo il più grande lancio di gioco nella storia dell'azienda. Questo traguardo è stato annunciato in un post su X, precedentemente noto come Twitter.

Questo risultato è significativo perché segna la prima volta che un gioco Bethesda raggiunge sei milioni di giocatori in così poco tempo. Uno dei fattori che hanno contribuito a questo successo è stata l'inclusione di Starfield in Xbox Game Pass, che ha fornito ai giocatori un facile accesso al gioco. Tuttavia, è importante notare che il conteggio dei giocatori di Starfield non include gli utenti PlayStation, poiché il gioco non è disponibile su quella piattaforma.

All'inizio di questa settimana, il capo di Xbox Phil Spencer ha rivelato che Starfield aveva superato il milione di giocatori simultanei su tutte le piattaforme, incluso Steam. Su Steam, Starfield contava costantemente circa 250,000 giocatori nel suo picco giornaliero di utenti simultanei. Questo numero è rimasto relativamente stabile sin dal rilascio in accesso anticipato del gioco, indicando che molti giocatori erano ansiosi di lanciarsi nel gioco il prima possibile.

Con il rilascio ufficiale di Starfield, ci si aspetta che ancora più giocatori si uniscano al gioco, soprattutto quelli che aspettavano la sua disponibilità su Xbox Game Pass. È chiaro che l'attesa per Starfield è stata alta e il suo successo nel lancio dimostra l'immensa popolarità dei giochi Bethesda.

Nel complesso, il raggiungimento di sei milioni di giocatori da parte di Starfield in un periodo così breve è una testimonianza del suo vasto appeal e dell'entusiasmo che circonda la sua uscita. Sarà interessante vedere come il numero dei giocatori continuerà a crescere nelle prossime settimane e mesi.

