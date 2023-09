Progetto rielaborato Starfield HD: un aggiornamento visivo per i giocatori PC

Il modder Halk Hogan, rinomato per i suoi impressionanti mod di texture, ha puntato a migliorare la qualità visiva del prossimo gioco di Bethesda, Starfield. Hogan ha ottenuto il riconoscimento per la prima volta per il suo progetto The Witcher 3 HD Reworked, che è stato così ben accolto che CD Projekt RED ha incluso una versione del mod nella loro edizione Next-Gen. Ha anche rilasciato una mod simile per Cyberpunk 2077 all'inizio di quest'anno.

In un recente video su YouTube, Hogan ha condiviso un'anteprima del progetto Starfield HD Reworked, mostrando gli enormi miglioramenti nella fedeltà grafica. Anche se la modifica è ancora nelle fasi iniziali, Hogan ha lasciato intendere che la prima versione sarà presto disponibile. Ha anche detto che è in corso il lavoro per versioni migliorate delle sue mod texture per The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.

L'obiettivo del progetto, come sempre, è quello di ottenere texture e potenzialmente modelli di alta qualità in futuro, garantendo allo stesso tempo buone prestazioni e un utilizzo ottimale della memoria video. I giocatori PC possono aspettarsi un'esperienza visiva migliorata in Starfield, grazie alla dedizione di Hogan.

In attesa del rilascio della mod di Hogan, i giocatori PC possono esplorare altre mod esistenti che migliorano gli aspetti visivi del gioco. Starfield di Bethesda, la loro prima nuova IP in 25 anni, ha già raccolto oltre sei milioni di giocatori, rendendolo il lancio di maggior successo fino ad oggi.

